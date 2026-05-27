„Nagyon sokat változhat még a politikai helyzet” – mondta Hidvéghi Balázs, amikor arról kérdezték, Orbánnak kell-e tovább vezetni a Fideszt

2026. 05. 27. 07:58
A Fidesz politikusa szerint ez a legjózanabb döntés, „egy időszakra bizonyosan”.

Június 13-án tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz, amelyen igen nagy meglepetés lenne, ha nem Orbán Viktort választanák meg újra a párt elnökének. Bár a korábbi miniszterelnök a választás után állítólag kérte, hogy a bukás felelőseként őt nevezze meg a politikai közössége, a Fidesz környékén április 12. óta mindenki arról beszél, hogy Orbánnak kell vezetnie a pártot a továbbiakban is.

Ezt ismételte meg most Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési képviselő is a parlamentben, az Index kérdésére válaszolva. Megszólalásában annyi eltérés tapasztalható viszont a korábbi véleményekhez képest, hogy valamiféle időtávot megfogalmazott, ha konkrétumokat nem is említett.

Orbán Viktornak kell most maradnia a párt vezetőjének egy időszakra bizonyosan. Az eddigi vélemények azt erősítik meg, hogy ez a legjózanabb döntés, aztán meglátjuk. Nagyon sokat változhat még a politikai helyzet, és gyorsan is tud változni

– mondta Fidesz képviselője.

Azt már régebb óta tudni lehet, hogy a fideszes kampány másik arca, Lázár János beült ugyan ellenzéki képviselőnek a parlamentbe, de csak egy évre vállalta a feladatot. Gulyás Gergely is tett hasonló kijelentést, de később tisztázódott, hogy ő csak a frakcióvezetői tisztet vállalta egy évre, a parlamenti munkát ezt követően is folytatni fogja.

