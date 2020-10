Ez a robotporszívó nemcsak kikerüli a kutyakakit, de képet is készít róla

Kipróbáltuk a Roborock S6 MaxV névre hallgató robotporszívót, ami a jelenleg kapható legprofibb kínai takarító masina: nemcsak porszívózni és feltörölni képes, de a kameráinak és a mesterséges intelligenciának köszönhetően egész ügyesen felismeri és kikerüli az elé kerülő tárgyakat, ami főleg akkor jön jól, ha van valamilyen háziállatunk. Az új rendszernek köszönhetően többé nem kell attól félnünk például, hogy távollétünkben a gép az egész lakásban szétkeni a kutyagumit.

Ennél jobb kínai robotporszívót most nem nagyon talál

A Roborock S6 MaxV napjaink legjobb kínai robotporszívója: 2500 Pa szívóerő, 460 milliliteres portartály, 300 milliliteres víztartály, 5200 milliamperórás akkumulátor, akár 3 órás üzemidő, lézeres, bivaly processzor, szenzoros és kamerás tájékozódás, és e mellé jön döbbenetesen sok okosfunkció.

Tesztünkben külön nem is foglalkozunk azzal, hogy a gép milyen minőségben takarít: porszívózásban felülmúlja a fél éve tesztelt Xiaomi Vacuum-Mop Prót, feltörlés tekintetében pedig ugyanarra képes, mint ez a modell. A lényeg röviden: ez a robotporszívó sem helyettesíti az ember végezte nagytakarítást, viszont képes szinten tartani a lakást, és tényleg megbízhatóan végzi a rá bízott feladatokat.

Pascal, avagy szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kilopascal esetén kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják, annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

Roborock S6 MaxV

A Roborock legújabb modellje valójában nem azért érdekes, mert kiválóan porszívózik és feltörlésre is alkalmas (ez lassan minden 80 000 Ft feletti típusra igaz), hanem azért, mert a gyártó olyan funkciókkal vértezte fel, amire korábban még nem nagyon volt példa, ráadásul az újdonságok egy része valóban hasznos és jól működő adalék. Mielőtt azonban ezekre rátérnénk, álljon itt egy részletes lista arról, hogy a Roborock S6 MaxV modell milyen, korábbról már ismert alapfunkciókkal rendelkezik:

tárgyelkerülés,

feltörlés,

vízadagolás négy fokozatban (semmi, alacsony, közepes, magas),

szívóerő kiválasztása négy fokozatban (csendes, kiegyenlített, turbó, maximum),

három takarítási mód: porszívózás, feltörlés, porszívózás és feltörlés,

távolról is vezérelhető,

automatikus dokkolás,

virtuális falak állítása,

tiltott terület beállítása,

felmosásmentes zónák beállítása,

takarítási zónák kijelölése,

szőnyegfelismerés,

időzítés,

automatikus újraindulás feltöltést követően,

Do Not Disturb lehetőség (beállítható, mikor ne induljon újra a robot),

virtuális távirányító,

valós idejű eszközinformáció,

karbantartási információk, szűrőcsere-riasztás,

lépcsőérzékelés,

küszöbmászás 2 centiméterig.

Már ez a felhozatal is meglehetősen impozáns, ugyanakkor a kínai csodamasina nem véletlenül kerül kétszer annyiba, mint a korábban már említett Xiaomi Vacuum-Mop Pro. A szoftver például sokkal kifinomultabb, jobban kezelhető, és olyan funkciókat tartalmaz, amiről korábban csak álmodoztunk.

Testre szabott takarítás

Ahhoz, hogy ki tudjuk használni a robotporszívó minden képességét, szükséges az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Xiaomi Mi Home vagy a Roborock alkalmazás – egyetlen lehetőséget leszámítva mindkét applikációtól ugyanazt kapjuk, a különbségre pedig külön is kitérünk kicsit lejjebb.

Az app letöltése és a készülék beüzemelése után rögtön érdemes elindítani az első takarítást, mert a fontos funkciók eléréséhez szükséges, hogy elkészüljön egy térkép az életterünkről. Ha ez megvan, akkor használhatóvá válik az Edit Map funkció, amin belül négy lehetőség áll a rendelkezésünkre:

No-go Zone: itt beállítható, hogy a robotporszívó hová ne menjen takarítás közben, és ezen belül is három opció vár ránk. Felállíthatunk láthatatlan falakat (Invisible Wall), amiket egyáltalán nem lép át a porszívó, továbbá adott a tiltott terület, amivel piros négyszög alakban jelölhetjük ki azokat a részeket, ahol nem szeretnénk takarítást. Végezetül ott a felmosásmentes terület (No-mop Zone), amivel lila négyszög alakban kiválaszthatók a lakás azon területei, ahol nem akarunk feltörlést, így például elkerülhető, hogy vizes legyen a szőnyeg. A különböző tiltások pár mozdulattal beállíthatók, a gép pedig onnantól ezeknek megfelelően végzi a dolgát.

ennél a menünél a korábban elkészített térképet oszthatjuk fel a létező szobák szerint, ez ugyanis még nem megy tökéletesen a porszívónak. Az egyes területeket egybeolvaszthatjuk (merge), szétválaszthatjuk (divide), és kedvünk szerint el is nevezhetjük. Costumize: itt a korábban felosztott szobáknál külön-külön beállítható, hogy a robotporszívó milyen feladatot és hogyan végezzen. Minden leválasztott helyiségnél megszabhatjuk, hogy milyen szívóerővel dolgozzon a masina, illetve beállítható, hogy legyen-e felmosás, és ha igen, a gép mennyi vizet használjon hozzá.

itt a korábban felosztott szobáknál külön-külön beállítható, hogy a robotporszívó milyen feladatot és hogyan végezzen. Minden leválasztott helyiségnél megszabhatjuk, hogy milyen szívóerővel dolgozzon a masina, illetve beállítható, hogy legyen-e felmosás, és ha igen, a gép mennyi vizet használjon hozzá. Sequence: új, egyszerű, de nagyszerű lehetőség, aminek hála a korábban felosztott szobák esetében eldönthetjük, hogy a robotporszívó milyen sorrendben takarítsa ki azokat. Ha ez megvan, akkor a gép minden alkalommal ezt a szisztémát követi, kivéve, ha a főképernyőn úgy nem döntünk, hogy a Room menüre bökve csak adott szobákat jelölünk be. Ugyanitt a Zone opciót választva a gép csak az általunk kijelölt területen fog takarítani.

Kakiteszt

A Roborock S6 MaxV legnagyobb újdonsága, hogy a lézer, a szenzorok és az infra mellé két kamerát és mesterséges intelligenciát is kapott. A két új modul azért kell, hogy a robotporszívó rendesen, már megfelelő távolságról felismerje az útjába kerülő akadályokat, a mélytanulásos módszerrel kiokosított MI pedig a masina képei alapján képes felismerni, hogy pontosan mivel akadt össze.

És ez nem hangzatos marketingduma: az app térképén megjelenik minden akadály, ami a gép útjába került, és ha külön beállítjuk, akár képek is készülnek róluk, amik visszanézhetők.

A teszt során a robotporszívó meglepő pontossággal ismerte fel a lámpa talpát, az elhagyott cipőket, sőt egy reggel még a macska éjszakai hányását is pet waste-ként jelölte, méghozzá egy mosolygós kaki ikonnal. Utóbbi ráadásul a szőnyegen volt, és a gép nemcsak felismerte, de ki is kerülte, így nem lett szétkenve a lakás többi pontján. Ez tényleg hatalmas fejlődés, hiszen nem egy olyan videó található a neten, ahol a mit sem sejtő porszívó az egész lakásban széthordja a kutya kakiját.

A szerkezet az első beüzemeléskor amúgy rá is kérdez, hogy van-e háziállatunk, ugyanis igen válasz esetén beállítható, hogy a robotporszívó a szokásosnál körültekintőbben járjon el. A rendszer ugyan figyelmeztet, hogy a bekapcsolás esetén a takarítás minősége visszaeshet, de lássuk be, ez olyan áldozat, amit bárki bevállalna azért, hogy adott esetben ne kelljen ürüléket takarítania mindenhonnan.

Bár már a cica hányása is meggyőző bizonyíték volt, nem elégedtem meg ennyivel. Egy kenőmájassal a nappali két pontjára is kakit imitáltam, aztán a porszívót elindítva figyeltem, hogy bekövetkezik-e a tragédia. A Roborock S6 MaxV végül több szempontból is jól vizsgázott: mindkét esetben messziről kiszúrta az általam elhelyezett „csapdákat”, gyönyörűen kikerülte azokat, ráadásul a mesterséges intelligenciát sem sikerült átvernem, hiszen bár érzékelte az akadályokat, de ismeretlen tárgynak és nem állati végterméknek jelölte őket, hiába igyekeztem autentikus formákat nyomni a padlóra.

A rendszer tehát meglehetősen nagy biztonsággal dolgozik, de azzal tisztában kell lenni, hogy nem száz százalékos. Egy fekete szőnyegen nem feltétlenül szúrja ki a sötétebb dolgokat, és a szenzorok, infra és két kamera ellenére vaksötétben is előfordulhat, hogy ráhajt olyasmikre, amikre nem kellene. Ez utóbbi persze elkerülhető, ha nappal robotol a gép, és az időzítéssel szépen be is állítható, hogy a távollétünkben tevékenykedjen, a telefonon pedig ellenőrizhetjük, hogy volt-e valami probléma takarítás közben.

Biztonságban vagyunk?

Ezen a ponton persze felmerül a kérdés, hogy mennyire jó ötlet, ha egy kínai gyártmányú gép képeket készít az életterünkről, és azokat ráadásul még a netre is feltölti, hogy távolról is ellenőrizhessük azokat.

Egyrészt ezt az opciót külön be kell kapcsolni, alaphelyzetben nem elérhető, nem készülnek és nem is tárolódnak fotók a gépen, másrészt a Roborock nagyon ügyel arra, hogy a funkció élesítése esetén még a gyanúja se merüljön fel annak, hogy kémkednek utánunk. Az elkészült fotókat a rendszer titkosítja, így küldi át egy szerveren a telefonunkra. A képek három munkanap után törlődnek a jelzett szerverről, a telefonról pedig rögtön azután, hogy kiléptünk az alkalmazásból.

Mindezt ráadásul egy TÜV Reinland tanúsítvány is biztosítja.

Itt érdemes ugyanakkor kitérni arra a speciális funkcióra, ami csak a Roborock alkalmazáson keresztül érhető el. A Settings/Camera functions/Remote viewing menüpontban engedélyezhető, hogy távolról lássuk a robotporszívó kamerái által közvetített képet, sőt közben irányíthatjuk is a masinát, tehát adott a lehetőség, hogy körbejárjuk a lakásunkat, sőt egyirányú hangátvitel is összehozható. Konkrétan felmondhatunk egy szöveget a telefonon, amit aztán a porszívó hangszórói megszólaltatnak.

Ezzel riogatható bármelyik kisállat, vagy akár egy éppen tetten ért betörő, de leginkább arra jó, hogy ellenőrizzük, nyitva maradt-e az ablak, ég-e a valahol egy lámpa, sőt arra is alkalmas, hogy körbenézzünk, ha a távollétünkben takarítás közben valamiben elakadt volna a gép.

A biztonság persze itt is fontos volt: a funkciót nemcsak az applikációban, de a robotporszívó fizikai gombjait lenyomva is jóvá kell hagyni, a gépen pedig nincs mikrofon, így hallgatózni sem lehet. Az eszközt távolról elindítva ráadásul folyamatosan hangok jelzik, hogy valaki átvette az irányítást. A videó szintén titkosított, a felhőben nem készül róla mentés, és a telefonról is törlődik az appból kilépve.

Éljen a király!

Az elmúlt években jó pár robotporszívót leteszteltünk, és túlzás nélkül állítható, hogy a kínai gyártmányú modellek között jelenleg a Roborock S6 MaxV viszi a prímet. Remek teljesítmény és üzemidő, alapos porszívózás, értelmezhető feltörlés, és e mellé jönnek a hatalmas kényelmet biztosító funkciók, illetve a kisállatok gazdái már akkor is félelem nélkül elindíthatják ezt a szerkezetet, ha épp nincsenek otthon.

Mindez persze egyáltalán nem olcsó mulatság, hiszen a korábbi 100–150 ezres gépekhez képest a csúcsmodellért már 260 ezer forintot kell kicsengetni, ami nem kis összeg. Ha viszont valakinek telik rá, akkor tényleg a robotporszívózás aktuális csúcsát kapja a pénzéért cserébe.

Illusztráció: Csóti Rebeka / 24.hu