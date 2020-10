Huawei Watch GT 2 Pro: elegáns és üzemidőbajnok okosóra

A Huawei a Honorhoz hasonlóan két okosórát mutatott be az ősz elején: megérkezett az edzésre kihegyezett, olcsóbb Watch Fit, illetve a Watch GT 2 Pro. Utóbbi egy prémium kivitelű, elegánsabb, de mozgáshoz is egész jól használható eszköz, ami két hétig is bírja egyetlen töltéssel.

A Huawei Watch GT 2 Pro képességeiben komoly hasonlóságokat mutat a nemrég tesztelt Honor Watch GS Próval, de azért akadnak eltérések is. Az egyik, hogy tesztalanyunk dizájnja elegánsabb és letisztultabb, az óratok pedig nem strapabíró műanyagból, hanem titánból készült. A mérete jelentős: 46,5 x 46,5 x 11,4 milliméter, ami még sok férfi csuklóra is nagy lehet, női kézre viszont nem igazán illik ez a kivitel. Nálam a Classic Edition járt (létezik Sport variáns is), aminek a különlegessége, hogy alapból barna bőrszíjjal vehetjük ki a dobozból, amiben találunk egy fekete szilikon variánst is.

Lünetta ezúttal egyáltalán nincs, viszont az üveget ennek hiányában sem feltétlenül kell mindentől félteni, lévén zafírból készült, ami sokkal jobban ellenáll a külső behatásoknak, mint a hagyományos megoldások. És a különleges anyagok felsorolása ezzel még nem ért véget, hiszen az óra alsó része kerámia, ami nemcsak kényelmes viseletet biztosít, de lehetővé teszi a vezeték nélküli Qi töltést is.

Bírja szuflával

Ha már szóba került a töltés, akkor érdemes rögtön kitérni a Watch GT 2 Pro legnagyobb pozitívumára: átlagos használat mellett két hétig bírja egyetlen töltéssel, és ebben már benne vannak a befutó értesítések, a pulzus- és alvásfigyelés, a zenehallgatás és a GPS-es edzések is. Ha bekapcsoljuk a véroxigén szint monitorozását, akkor az üzemidő ugyan lemegy 10 napra, és ez tovább csökkenthető az always on display használatával, ugyanakkor az utóbbi annyira béna, hogy sokan nem fognak bohóckodni vele. Mivel a rendszer ugyanaz, mint a Honor órájánál, itt is ugyanazokat a problémákat lehet felsorolni:

Always on displayra összesen hat különböző óralap állítható be, de ezek az időn kívül semmilyen más információt nem jelenítenek meg.

Az always on display funkciót használva, ha felemeljük a kezünket, akkor az óra nem vált át automatikusan a korábban beállított, több információt megjelenítő alap számlapra.

Az always on display óralapokon az érintésérzékelés nem működik, mindenképpen meg kell nyomnunk az óra felső gombját, ha több információt szeretnénk, vagy használnánk a menüket.

A kijelző alapja egy 1,39 hüvelykes AMOLED panel, 454 x 454 pixel (326 ppi) felbontással és jelentős fényerővel, így még tűző napsütésben sem kell hunyorogni, ha szeretnénk elolvasni a számlapon megjelenő információkat. A kezünket felemelve az óralap természetesen azonnal felvillan, és az érintőképernyő is egész jól szuperál, bár olyan élményt nem kapunk, mint egy Apple Watch esetében.

A kezelés itt is pofonegyszerű: a felső gombbal a teljes menürendszert érjük el, az alsó pedig programozható, ide érdemes az általunk legtöbbet használt funkciókat pakolni: lehet az több edzésfajta, a véroxigén szintje vagy bármi más is. A kijelzőn az ujjunkat fentről lefelé húzva a beállítások hívhatók elő, jobbra/balra a legfontosabb funkciók között váltogathatunk, míg lentről felfelé a legutolsó értesítések jönnek elő. Ezek egy része (Messenger, Twitter stb.) bizonyos karakterszámig kibontható, de az e-mailek esetében csak a tárgyat látjuk, a szoftver a hangulatjeleket képtelen megjeleníteni, és továbbra sincs lehetőség arra, hogy bármit visszareagáljunk a küldőknek.

Belső tárhelyből 4 GB áll rendelkezésünkre, ide zenét tölthetünk, de Wifi hiányában csak Bluetooth-on keresztül, így érdemes időben felkészülni a futásra, mert már néhány album átmásolása is idegőrlően sokáig tart. Az órához közvetlenül csatlakoztatható vezeték nélküli füles, továbbá kapott hangszórót és mikrofont is, így szintén a Bluetooth-on keresztül telefonálni is lehet vele, és a híváskezdeményezés is adott az előre beállított névjegyekre. Ennek persze itt is csak akkor van értelme, ha egyedül vagyunk csendes helyen, mert az utcán nemcsak hülyén fest, ha az órával telefonálunk, de haszna sincs, mert mi, és a vonal másik végén lévő személy sem fog érteni egy szót sem a beszélgetésből.

Okosfunkciók továbbá, hogy vezérelhető a mobilunkon éppen használt zenelejátszó, kereshető a kallódó telefon, a kijelző használható zseblámpaként, beállíthatunk ébresztést és időzítőt. Adott továbbá a stopper, tájékozódhatunk az időjárásról és Huawei/Honor telefonok használata esetén akár a mobil kamerájának elsütőbillentyűje is lehet az óra. Watch GT 2 Pro emellett kapott barometrikus magasságmérőt, giroszkópot, gyorsulásmérőt, fénymérőt, iránytűt, GPS-t és NFC-t is – utóbbinak viszont kár előre örülni, lévén fizetni továbbra sem lehet a segítségével.

Mindent is mér

Az óra használatba vételéhez most is szükséges az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Huawei egészség alkalmazás, ami nélkülözhetetlen a telefonos párosításhoz, ezen belül állíthatjuk be többek között az értesítéseket, és itt csemegézhetünk a nagyjából kétszáz darab óralap között. A kínálatban 2020-hoz tökéletesen illő variánsokat is, személyes kedvencem a „This is fine” mém speciális verziója, amivel a lángoló szobában csücsülő kutyust pakolhatjuk ki a kijelzőre.

A testreszabás mellett az applikáció persze azért is fontos, mert utólag itt követhető nyomon az összes mérés, amit az óra elvégez. Például a pulzus, az alvás, a véroxigénszint és az edzéseink.

Lekövethető sportból a Watch GT 2 Pro száznál is többet ismer: a pilátesz, a foci, és a squash mellett többek között megtalálható már itt a golf és a síelés is. Az óra ráadásul 5 ATM nyomásig (kb. 50 méterig) bírja, így a vízbe is vihetjük, de a Honor Watch GS Próhoz hasonlóan elérhető a hegymászás és hegyi túra opció is, ráadásul a GPS itt is használható arra, hogy szépen visszatereljen minket a célhoz, ahonnan indultunk. A két eszköz ugyanakkor nemcsak a funkciókon osztozik, de a hibákon is.

Az óránk hiába mér egész pontosan (ne feledjük, orvosi eredményekről továbbra sincs szó), edzés közben lényegében elveszti az okosfunkciói egy részét: a bejövő hívásokon kívül semmilyen értesítést nem jelenít meg. Hiába kapunk tehát SMS-t, fontos e-mailt vagy éppen Messenger üzenetet, ha nincs a közelünkben a telefonunk, akkor fogalmunk sincs róla, hogy mi történik a világban. Márpedig egy okosórának éppen az egyik alapfunkciója lenne az, hogy a mobilunk kiterjesztése legyen – minden körülmények között.

Szintén furcsán működik az egyes mozgásfajtáknál automatikus beinduló edzésfelismerés. Az óra általában ugyan jól eltalálja, mikor kezdünk el futni vagy sétálni, és az általunk testre szabott paraméterek (távolság, idő, pulzus) alapján még figyelmeztetést is küld, ha magunktól nem kapcsolnánk be a mérést, de a GPS csak onnantól működik, ha ténylegesen leokézzuk az edzést a kijelzőn.

Ebből viszont az következik, hogy a helyadatok nem stimmelnek majd az Egészség appban, és egy futásnál még az emlékeztetőnek beállítható minimum 500 méter is számít, így ha valaki tényleg pontos információkat szeretne az alkalmazásban látni, az jobban jár, ha nem hagyatkozik az automatikus érzékelésre, hanem mindig elindítja a mérést még a sportolás megkezdése előtt.

Kicsit megszaladt az ára

A Watch GT 2 Pro egy kifejezetten szép, remekül összerakott óra, aminek a gyenge pontja a szoftvere. A rendszer egyrészt zárt, így az eszköz a Huawei Egészségen kívül semmilyen más applikációval nem köthető össze, és bár a mérések egész jók, továbbá a kapott adatok megjelenítése is példás, a fentebb ecsetelt apró hibákat nehezebb úgy elviselni, ha tudjuk, hogy mindezért nagyjából 110 ezer forintot kell kicsengetni. Ennél egy fokkal olcsóbb a 90 ezerért kínált Honor Watch GS Pro, ami az óratokon és a vezeték nélküli töltésen kívül nagyjából ugyanazt tudja mint a Huawei eszköze, csak nagyobb aksival, ráadásul október 21-ig előrendelve még egy remek vezeték nélküli füles is jár mellé.

Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu