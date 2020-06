A Magic Earbuds lehet a középkategóriás vezeték nélküli fülesek új királya

Néhány hete egy abszolút belépő szintű vezeték nélküli szeparált fülhallgatót próbáltunk ki , most pedig feljebb léptünk egy fokozatot, hiszen leteszteltük a Honor által tavasszal piacra dobott Magic Earbuds fülest. A kínai gyártó készüléke már a középkategóriát képviseli, így az ára is húzósabb, cserébe viszont nemcsak normális hangzás jár, de még aktív zajszűrést is kapunk.

A Huawei „kistestvére” jó ideje nemcsak okostelefonokat gyárt, de már otthonosan mozognak a laptopok és a vezeték nélküli fülhallgatók világában is. A Magic Earbuds sem az első próbálkozásuk, a tesztünk alapján viszont ez az eddigi legjobb termékük ebben a kategóriában. Ugyan az ára bőven duplája annak, amit a legutóbb próbált Niceboy Hive Dropsért kérnek, cserébe viszont klasszisokkal jobb a hangélmény, itt már van aktív zajszűrés, illetve androidosoknak egy okostelefonos alkalmazás is jár a füles mellé.

Honor Magic Earbuds

Hogy a gyártót pontosan mi inspirálta a termék megalkotásánál, az rögtön szembetűnik, ugyanakkor a tavalyi FlyPods Lite füleshez hasonlóan már itt is egy fektetett kapszulát kapunk tokként, nem az Apple által bevezetett tároló kiköpött mását, mint az első FlyPods esetében.

A fülest illetően a Honor továbbra is a pipaszerű dizájnra esküszik,

amit én személy szerint gyűlölök, viszont azt mindenképpen remek változás, hogy a kütyük szárainak vastagságát sikerült csökkenteni. Ennek hála viselés közben már nem úgy fest az ember, mintha két félig elszívott cigaretta lenne a fülünkre ragasztva. A fémszínű végek látványa szerintem bazári, de ez ugyanolyan szubjektív dolog, mint az alap forma iránti ellenszenvem.

Ami a működést illeti, ott nem történt nagy forradalom: a tok természetesen töltő is egyben, a 410 mAh-s telepnek hála a fülesek akár négyszer is újratölthetők. A két egység folyamatosan nagyjából három órán át biztosít zenehallgatást, azaz a tároló dobozka akár 12 órára elegendő energiát képes biztosítani. Maga a tok Type-C porton keresztül pumpálható tele energiával (ehhez kábelt is találunk az alapcsomagban), vezeték nélküli energiaátvitelre ugyanakkor nincs lehetőség.

Ami – más gyártóknál is látott – remek tulajdonsága a Magic Earbudsnak, hogy a saját ökoszisztémán belül (Honor és Huawei telefonok esetén) az átlagosnál kényelmesebb a használat. Párosításnál az említett eszközök automatikusan érzékelik a fülest, jelzik, ha van hozzá firmware frissítés, sőt egy külön menüben elvégezhetők olyan beállítások, mint például az érintésérzékeny felületek funkcióinak beállítása.

Egy más gyártótól származó androidos telefon esetén a párosításhoz elő kell hívni a Bluetooth menüt, a frissítéshez és a testreszabáshoz pedig le kell tölteni egy külön applikációt. Persze ez még mindig a jobbik eset, hiszen iOS-t használó eszközökre nincs applikáció sem, így iPhone/iPad esetén be kell érnünk a gyárilag érkező szoftverrel és az alapértelmezett beállításokkal.

Jól szól, jól szűr

Használat előtt érdemes tesztelni (ugrálással/fejrázással), hogy a mellékelt négy szilikonharang pár közül melyikkel ül be a legstabilabban a fülünkbe a két egység, majd indulhat a zenehallgatás. A kütyük alapból úgy vannak beállítva, hogy dupla érintéssel megállítható/indítható a zene, illetve fogadható egy hívás, hosszan nyomva tartva pedig mindkét fülesen ki- és bekapcsolható a zajszűrés.

Viszont ahogy azt említettem, Huawei/Honor telefonon vagy az AI Life applikációban átprogramozható, hogy a jobb és bal oldalon mi történjen dupla érintésre. Az alap funkció mellett kiválasztható az előző vagy következő dal indítása, illetve a digitális asszisztens bekapcsolása.

Az érintésérzékeny felületek jól működnek,

tehát pontosan dolgozzák fel a mozdulatainkat, de az nem lett volna rossz, ha a fejlesztők a Hive Dropshoz hasonlóan több gesztust programoznak a kis kütyükre, mert jelen megoldással elég limitáltak a lehetőségeink, és többször kell a telefonunk után nyúlni, mint az említett termék esetében.

Pozitívum ugyanakkor, hogy a Magic Earbuds remekül használható telefonos headsetként, sőt videómegbeszélések során is jól teszi a dolgát. A teszt során, hívásokat fogadva senki nem panaszkodott problémára, és én is minden alkalommal tisztán hallottam a vonal vagy a képernyő másik oldalán lévő embereket. Hasonlóan jók a tapasztalataim a kapcsolat minőségével is: a zene még a telefontól tíz méterre eltávolodva sem szakadt meg vagy romlott a minősége, és az utcán vagy az átlagnál jóval elektroszmogosabb metróban sem zavart bele semmi a fülemben szóló zenébe.

Szintén nem lehet panasz az aktív zajszűrésre. A Honor kütyüje ugyan nem képes arra, mint a Sony kétszer drágább megoldása, de a szerkesztőség alapzaját így is a hallójárataimon kívül tartotta, és azt sem feltétlenül hallottam meg, ha a kollégák beszéltek hozzám. A Magic Earbuds a metró zakatolását ugyan már nem képes teljesen kizárni, de utazás közben a funkciót ki- és bekapcsolgatva azért

simán érezhető volt, hogy jobban járok a folyamatos zajszűréssel.

Végezetül jöjjön a fülhallgató legfontosabb része: a zene. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a Hive Drops után zongorázni tudnám a különbséget a két modell között. A legfontosabb, hogy a Honor fülese nincs híján a basszusnak, nem dobozszerű a hangzás, kellemesen telt hangélményt kapunk, nem vesznek el a részletek, és a magas tartományok sem szúrják át a dobhártyánkat. Persze ez még messze van attól, amire egy Sony WF-1000XM3 képes, viszont a Magic Earbuds nem is kerül 60–70 ezer forintba.

Éljen a király!

A Honor fülhallgatója nagyjából 35 ezer forintot kóstál: ez nem kevés összeg kettő darab pipaszárért és egy tokért, de a gyártó kihozta a maximumot a középkategóriából, és egy teljesen jól működő vezeték nélküli fülest kapunk a pénzünkért. Az érintésérzékeny vezérlésen ugyan lenne még mit javítani, de ezt a hiányosságot bőven feledteti a normális üzemidő, a korrekt zajszűrés és a teljesen elfogadható hangzás. Ha tehát velem ellentétben valaki nem idegenkedik az Apple Airpodsot másoló formáktól, az jó eséllyel nem csinál rossz vásárt a Magic Earbuds fülhallgatóval.