Dell XPS 17: álomlaptop luxuskivitelben

Már itthon is kaphatók a Dell XPS laptop szériájának legújabb verziói, amik között idén ismét találhatunk 17 hüvelykes modelleket. Szerkesztőségünkben ebből a méretből járt egy kifejezetten jól felszerelt változat, aminek az árcédulája ugyan bőven egymillió forint felett van, cserébe viszont egy olyan szuper gépről beszélhetünk, amibe pillanatok alatt bele lehet szeretni.

A Dell XPS 17 (9700) a méreteit tekintve 24,8 cm mély, 37,4 cm széles, a legvastagabb részén pedig mindössze 1,9 cm. Ez kicsinek ugyan nem mondható, főleg egy 13 hüvelykes MacBook Airhez képest, de mégis lenyűgöző, hogy a gyártó ezen paraméterekkel egy 17,3 hüvelykes kijelzővel szerelt laptopot dobott piacra. A méret olyan szempontból ugyanakkor még pont ideális, hogy hátizsákba, kézitáskába simán becsúsztatható a gép, és e mellé – a nálunk jár modell esetében – 2,4 kilós súllyal kell számolni.

DELL XPS 17

A laptopot külsőre az egyszerűség és a letisztultság jellemzi. A ház teljes egészében matt alumínium, a fedlapon csak egy ízléses Dell logó kapott helyet, a gép a burkolat alján hirdeti, hogy egy XPS modellel van dolgunk, illetve itt még csúszásgátló gumi talpakat és légkiömlő nyílásokat találunk. A házat végigforgatva feltűnik az is, hogy a gyártó már abszolút az új idők szavát figyelembe véve tervezte a gépet, ugyanis a széleken a Kensington-zár és a 3,5 milliméteres audió bemenet mellett mindössze 4 USB-C/Thunderbolt 3 csatlakozót találunk (oldalanként kettőt), illetve egy SD-kártya olvasót.

Ha valakit érzékenyen érintene az USB-A és a HDMI hiánya, annak sem kell viszont aggódnia, hiszen a Dell előrelátó módon egy olyan átalakítót is csomagolt a laptop mellé, amivel az említett két port pótolható. Érdemes tudni továbbá, hogy mind a négy USB-C csatlakozó rendelkezik power delivery funkcióval, szóval a gép mellé járó, szintén USB-C-s adapter bármelyikbe bedugható, ha tölteni szeretnénk az eszközt.

A fedlapot felnyitva tárul elénk a már emlegetett, 17,3 hüvelykes képernyő, ami az XPS sorozathoz hűen elképesztően vékony kávákkal rendelkezik – ennek is köszönhető, hogy a 17-es laptop mérete kisebb, mint sok 15-ös gépé. Jobb és bal oldalt nincs 4 mm a fekete sáv, és felül is csak azért 6 mm, mert a mérnökök itt szorítottak helyet egy Windows Hello kompatibilis 720p-s webkamerának, illetve egy aprócska LED-nek. A kijelző egy 16:10 képarányú, maximum 3840×2400 pixel (4K) felbontásra képes, ráadásul érintésérzékeny panel. E mellé jön a Gorilla Glass 6 védelem, a 60 Hz-es képfrissítés, a HDR megjelenítésére is képes 500 nit fényerő, továbbá a kiváló színhűség (100 százalék AdobeRGB).

Ezekből az adatokból már világos, hogy nem hétköznapi megjelenítővel van dolgunk, de ennek ellenére is érdemes kiemelni, hogy a képernyőre egyszerűen jó ránézni. Valamivel magasabb képfrissítést ugyan el tudtunk volna viselni, de ettől függetlenül is csodálatosak a színek, tökéletes a kontraszt, a gép akár grafikai munkára is alkalmas, és akkor is remek vizuális élményt nyújt, ha filmeket vagy sorozatokat nézünk rajta. Vagy éppen játszunk, de erre hamarosan külön is kitérünk.

A gép méreteinek hála kellően nagy, 151×90 milliméteres touchpadot kapunk, közvetlenül a klaviatúra szélei mellett hangszórók találhatók, a fennmaradó részt pedig kellemes tapintású, közepesen puha és mintás gumi borítja. Az egyetlen baj vele, hogy veszettül gyűjti az ujjlenyomatokat.

Ami a billentyűzetet illeti, numerikus része nincs, a nálunk járt modellről hiányoztak az ékezetes betűk, illetve a Z és Y is fel volt cserélve, de a boltokba jó eséllyel nem ilyen verziók kerülnek. Ami pozitívum, hogy a gombok érintésre szintén kellemesek, gépelni kényelmesen lehet rajtuk, illetve a jobb felső sarokban, a DEL mellett és a Backspace felett található a bekapcsoló gomb, ami egyben ujjlenyomat-olvasó is, szóval az ilyen típusú védelemről és belépésről sem kell lemondanunk. Kapunk továbbá háttérvilágítást, ami a hangerő, a médialejátszás és a fényerő mellett szintén a legfelső sorban található funkcióbillentyűkkel vezérelhető, méghozzá három fokozatban, bár ebből egy a kikapcsolást jelenti.

Velünk van az erő

A burkolat alatt található hardverre szintén nem lehet panasz: 10. generációs Intel Core i7-1087H processzor, 2,3 GHz-es órajellel, 16 GB RAM (DDR4 2933MHz), 1 terabájtos PCIe SSD, amit egy 6 GB-os Nvidia GeForce RTX 2060 Qmax videókártya egészít ki, de van itt egy Intel UHD Graphics grafikus processzor is, arra az esetre, ha nincs szükség a bivaly VGA-ra. Talán mondanunk sem kell, hogy mindez irodai/átlagos feladatok ellátására messzemenőkig alkalmas, de a gépnek az sem okoz semmilyen problémát, ha képszerkesztésre, vagy nagyobb/komolyabb videók vágására kerül sor.

És ez még nem minden, hiszen az RTX 2060 videókártyának hála a gép akkor sem vall szégyent, ha éppen játszani támad kedvünk.

Kezdésnek azért érdemes tudni, hogy ez a hardver-összeállítás arra nem képes, hogy 4K-ban, maxra húzott grafikával futtassa az újabb játékokat. A Gears 5-nél maximum felbontáson nagyjából átlag 20 fps-t tudtunk kicsikarni a gépből medium beállítások mellett, a Forza Horizon 4 esetében pedig közepes látványnál 38 fps volt a legmagasabb érték, amit elértünk.

Egész más viszont a helyzet, ha visszaváltunk Full HD-ba. Ilyenkor az autóversenyes játék még ultra beállítások mellett is vígan hozta a 60 képkocka per másodpercet, és a Gears 5 esetében is bőven 50 fps felett voltunk, szóval megfelelő felbontásban a Dell laptopja még az újabb játékokat is képes futtatni, anélkül, hogy komolyabb grafikai kompromisszumokat kellene kötnünk. Ebben persze nagy szerepe van a speciális hűtésnek (vapor chamber) és a jól elhelyezett légkiömlő nyílásoknak is: a gép ugyan felzúg, ha erőforrás-igényesebb programot futtatunk, ugyanakkor túlmelegedéssel a teszt alatt sosem találkoztunk.

Fontos továbbá, hogy a 97 wattórás akkumulátor teljesen átlagos használat mellett a 4K kijelző ellenére is képes akár 9 órán keresztül életben tartani a gépet. E mellé olyan nyalánkságot kapunk, mint a WiFi 6 (AX1650), a normális hangrendszer, és ezek ismeretében simán kijelenthető, hogy az XPS 17 egy igazi jövőálló álommasina. Nemcsak elég erőt zsúfoltak bele, de gyönyörű a kijelzője, és még jól is néz ki. Ennek persze ára van, hiszen a gép ezen verziójáért jelenleg nagyjából 1,4 millió forintot kell kicsengetni.

A csúcs alatt is van élet

Ha valakinek nincs egy gépre ennyi pénze – és a legtöbbeknek nincs –, azért akadnak olcsóbb opciók, hiszen az XPS 17 a fentieknél visszafogottabb specifikációkkal is beszerezhető. A laptop Core i5-ös processzorral is kérhető, de aki úszik a pénzben, az választhatja a Core i9-10885H-val szerelt változatot is.

Emellett a kijelző lehet sima Full HD (IPS, 60 Hz, 500 nit) érintésérzékelés nélkül, és videókártyából is választható a szerényebb, 4 GB-os Geforce GTX 1650 TI. Ha hajlandóak vagyunk kompromisszumokat kötni, a Dell laptopja a fentebb jelzett árnál jóval olcsóbban is hazavihető, miközben még mindig egy kifejezetten jó, hosszú távon is potens géppel leszünk gazdagabbak.