Így készíthet pillanatok alatt saját Facebook Avatart

Már Magyarországon is elérhető a Facebook legújabb funkciója, az Avatar, aminek hála bárki rajzfilmfigurát készíhet magából, hogy aztán a Messengeren vagy Facebook-kommentekben vicces képekkel bombázhassa az ismerőseit. Az avatarunk elkészítésének lehetősége korábban csak a Messengerben volt elérhető, mostanra viszont bekerült a rendes Facebook applikációba is, a böngészős változatban ugyanakkor egyelőre nincs lehetőség arra, hogy megalkossuk a rajzolt képmásunkat.

Ha valaki nem szeretne kimaradni a legújabb mókából, annak nem kell mást tenni, mint megnyinti a Facebook alkalmazást, a jobb felső felső sarokban (iPhone-on a jobb alsóban) rábökni a menüt jelképező három vízszintes csíkra, majd a megjelenő új felületen kiválasztani a Továbbiak (See More) opciót. A legördülő menüben találhatjuk az Avatarok funkciót, amit kiválasztva megjelenik a szerkesztő, és

neki is állhatunk saját magunk megalkotásának.

Kiválasztható a bőrszín, a haj (vagy annak hiánya) formája és színe, az arcforma, anyajegyek, arcszőrzet, szem formája és színe, a szempilla és a szemöldök, állíthatunk be szemüveget, formázható az orr és a száj, kiválasztható a testalkat és még ruhákat is aggathatunk magunkra. Vicces apróság, hogy még egy tükröt is bekapcsolhatunk, hogy ellenőrizhessük, tényleg passzol-e a végeredmény.

Ha elégedettek vagyunk, akkor a digitális másunkat posztolhatjuk a Facebookra, beállíthatjuk profilképnek, illetve innentől fogva adott a lehetőség előre meghatározott matricák küldésére Messengeren, illetve kommentelésére a közösségi oldalon – ehhez csak a matrica ikonra kell kattintani, és mindkét felületen megjelennek az elérhető lehetőségek. Mindenki ugyanazokat a mintákat teheti közzé, a truváj az, hogy a kis képeken mindenkinél a saját maga alkotta figura jelenik meg.