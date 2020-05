A szenátorokat aggasztja a Facebook legújabb nagy fogása

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Facebooknak sikerült megállapodnia a világ egyik legnépszerűbb gifgyűjtő és készítő szolgáltatásával, a Giphy-vel, 400 millió dollárért (kb. 131 milliárd forint) vásárolják fel a platformot. A tárgyalások már a koronavírusos járvány előtt elkezdődtek, amikor még csak közös munkáról volt szó, nem akvizícióról. A közösségi óriásnak végül áron alul sikerült rátennie kezét a szolgáltatásra, mivel annak piaci értéke legutóbb 600 millió dollár volt, 2013-as indulása óta pedig 150 millió dollárnyi befektetést kapott. A Giphy bejelentése szerint a cég és annak alkalmazottai az Instagram fejlesztéséért felelős csapatba fognak beolvadni, hogy közösen dolgozzanak a képmegosztón elérhető mozgóképes funkciókon.

Az üzlet viszont komoly versenyjogi aggályokat vet fel, ennek pedig több szenátort is hangot adott az Egyesült Államokban – számolt be róla a The Verge. Josh Hawley szenátor szerint a Facebooknak nem szabadna addig újabb akvíziciókat bonyolítania, amíg a korábbi kérdéses ügyeket le nem zárták a versenyügyi hatóságok.

Hozzátette, a Giphy felvásárlásával a korábbinál még több felhasználói adatot képes lenne gyűjteni a közösségi óriás, és vélhetően ez is a valódi célja.

A Giphy-nek mintegy 700 millió napi aktív felhasználója van, annak köszönhetően, hogy számos szolgáltatásba építették be. Giphy-t használ például többek közt a Twitter, a Tinder, az Apple iMessage, és sikerült megállapodni nemrég a TikTokkal is. A bejelentéskor már több szakértő megemlítette, hogy a felvásárlás fényében kérdéses, hogyan fognak alakulni ezek a partnerkapcsolatok. Bár a Facebook megnyugtatásként hozzátette, hogy a jövőben is kiszolgálnák az akár konkurensek platformokat is, erről nem mindenki van meggyőződve.

Hawley hozzátette, hogy a járvány alatt több szenátor is arra figyelmeztetett, hogy a kialakult gazdasági helyzetet kihasználva a nagyobb vállalatok bekebelezhetik a kisebbeket. Elizabeth Warren demokrata szenátor ezért egy moratórium elrendelését szorgalmazta, amit a republikánus szenátorok többsége elutasít.

(Kiemelt kép: GettyImages)