Ezen a térképen követheti a koronavírus terjedését

Napról-napra érkeznek az újabb hírek a koronavírussal kapcsolatban, amelyekről mi is igyekszünk beszámolni. Akik szeretnének naprakészek lenni, a hírek olvasása mellett egy webes alkalmazáson keresztül valós időben frissülő térképen figyelhetik a koronavírus terjedését. A The Coronavirus App névre keresztelt felület böngészőkből érhető el, külön alkalmazás formájában nem tölthető le, de mivel mobilfelületre is optimalizálták, ezért telefonon is kényelmesen nézhető.

A térképen azt is láthatjuk, hogy országonként hány fertőzöttet azonosítottak eddig, hányan gyógyultak meg és mennyi haláleset történt. Ezen információk birtokában könnyebben tervezhető például egy jövőbeli utazás is, ha valaki ennek ellenére sem szeretne otthon maradni, és külföldre vágyna. Ugyanerre a célra egyébként használható a John Hopkins Egyetem kutatói által fejlesztett interaktív térkép is, ami az Egészségügyi Világszervezet, illetve amerikai, európai, kínai egészségügyi intézmények hivatalos tájékoztatásai alapján frissül.

A koronavírus Magyarországra is elért, egyelőre csak néhány fertőzöttről tudunk, akik karanténban várják, hogy meggyógyuljanak. Hogy mit is jelent pontosan a karantén, és mennyi az esélye annak, hogy itthon nagyobb járvány alakuljon ki, arról itt írtunk korábban: