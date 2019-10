Nem túl szép, de a legfontosabbakat tudja a Fitbit Inspire HR okoskarkötő

Pár hónappal ezelőtt majdnem teszteltem egy Fitbit okoskarkötőt, de képtelen volt csatlakozni a telefonomhoz, így nem lett belőle semmi. Azóta szerettem volna újra nekifutni a projektnek, és végül egy Inspire HR-rel sikerült is. Ezzel már semmi ilyen problémám nem akadt, sőt könnyebben csatlakozott a telefonomhoz, mint korábban bármelyik okosóra és -karkötő, ráadásul használni is kényelmes. A kütyü ár-érték aránya nagyon jó, ha egyszerű egészségkövetőre van szükség, akkor kifejezetten jó választás ez a modell, bár az is tény, hogy futásnál azért akadtak gondjaim vele.

Minimál külső, okos belső

Külsejét tekintve az Inspire HR nem nagyon tér el a klasszikus okoskarkötőktől, teljesen minimál, mindenféle sallang nélkül. Az eszköz egy 37 mm hosszú és 16 mm széles képernyővel, illetve egy darab szilikonpánttal érkezik, utóbbi három színben kapható: feketében, lilában és fehérben. Ezek később bármilyen pántra lecserélhetők, ha valakinek nem illik a stílusához a három alapszín, de divatos kiegészítő sosem lesz belőle. A képernyő elég keskeny, nem mutat rosszul a csuklón, a vastagságából ugyan még lehetne faragni, de egyáltalán nem zavaró, ahogy eláll a karról. A kijelző nem színes, és az információk megjelenítése is nagyon egyszerű, de egy aktivitásmérő karkötő esetében ennél nem is nagyon kell több.

Az Inspire HR nem a küllemével nyeri meg az embert, sokkal inkább a teljesítményével, első aktivitáskövetőnek tökéletes lehet, és annak is jó választás, aki csak a napi megtett kilométereit, az edzése hatékonyságát és az alvásminőségét akarja lekövetni. Egyikben sem orvosi pontosságú az eszköz, de ha nem profi sportoló az ember, akkor a kapott adatok tökéletesen megfelelnek a célra.

Az eszköz kézből kevés információt mutat (még az appban cserélhető óralapok különbség is csak annyi, hogy más betűtípussal írja ki az időt), van rajta edzésmód, alvásfigyelő, nyugtató légzésgyakorlás, és a beállítások. A képernyőről csak a legalapvetőbb információk olvashatók le: hány órát aludtunk, hány lépést tettünk meg, milyen hosszú volt az edzésünk, és mennyi kalóriát égettünk el.

Az eszköz több mint tizenöt edzésmódszert ismer,

ráadásul vízálló, így úszni is lehet vele – utóbbit nem próbáltam ki, de zuhanyoztam a kütyüvel, és semmi baja nem lett tőle. Persze a vízállóságnak ma már egy aktivitásmérőnél igencsak alap funkciónak kell lennie, a Fitbit mégis úgy reklámozza az Inspire HR ezen képességét, mintha valami óriási újítás lenne.

Csak arra nem tudtam használni, amire akartam volna

Az edzésfajták közül a futást és a súlyzós edzést próbáltam ki, előbbinél azonnal jelentkezett az eszköz számomra legnagyobb hibája, ez az, ami miatt nem használnám a mindennapokban. Az Inspire HR-ben ugyanis nincs GPS, a telefontól „kölcsönzi” a futáshoz, viszont előfordult, hogy a karkötő pont edzéskor nem akart rendesen kapcsolódni a telefonhoz. Nekem nem hiányzik egy ilyen készülékből, hogy saját GPS-e legyen, mert telefon mindig van nálam, viszont az nem elég, hogy az automatikus elinduló mozgásfelismerésre kell hagyatkoznom, ha el akarok menni futni.

A Fitbit egy idő után felismeri, ha mozgunk, de nem azonnal, így ez értékes másodperceket jelent a statisztikában, amit – ha valaki rendszeresen fut – annyira nem szerencsés elcsúsztatni. Az edzésünket ráadásul saját kénye-kedve szerint kategorizálja be valamelyik alap mozgásformába, és ennek következtében előfordult, hogy egy gyorsabb sétát biciklizésként ismert fel.

Arról nem is beszélve, hogy itt is találkozunk a pulzuskövető/kalóriaszámlálós eszközök legnagyobb hibájával: jócskán túlszámolja az edzés közben elégetett kalóriákat. Egy Samsung Watch Active 2-vel együtt viselve súlyzós edzés közben a dupláját mérte az okosóra által számolt adatoknak. Ez persze nemcsak a Fitbit problémája, jellemzően az összes, pulzusméréssel dolgozó kalóriaszámláló fölé lő a valós értékeknek, ezért nem szabad csak az ilyen eszközök eredményei szerint elkezdeni diétázni. Ráadásul mozgás közben az is zavaró volt, hogy folyton nyomogatni kellett a képernyő oldalán található gombot, hogy lássam, hol tartok időben, kalóriában és pulzusban az edzéssel, és még ennek ellenére is néha azonnal visszasötétült a kijelző. Nem tűnik nagy problémának, de

edzés közben elég bosszantó, ha nem látjuk a statisztikákat.

Az eszköz az alvást is figyeli, de ezt sem érdemes készpénznek venni, hiszen nem orvosi eszközről van szó. Arra nagyon jó, hogy lássuk, mennyit mocorogtunk éjszaka, és hogy figyeljük, mennyire rendszeres a lefekvési és felkelési időnk. Nagy csodát azonban ettől sem kell várni, az adatok inkább tájékoztató jellegűek, és érdekességként érdemes őket figyelni, nem pedig pontos diagnózisként.

Az Inspire HR egyik extra funkciója, hogy van benne légzéssegítés: ez nem azt jelenti, hogy segít levegőt venni, hanem azt, hogy ha túl stresszesnek érezzük magunkat, egy meditációs légzési technikával segít lenyugtatni az agyunkat. Az eszköz mindig rezeg, ha váltanunk kell a levegő beszívása és kifújása között, este is nagyon jól lehet használni, ha alvásproblémákkal küzdünk.

Az applikációban van az igazi érték

A Fitbit legnagyobb előnye a hozzá tartozó app, amiben részletes statisztikákat, érdekes információkat találunk, és nyomon követhetjük, hogy mennyi vizet iszunk, mit eszünk, hányszor sportolunk egy héten, sőt a nők a menstruációs ciklusukat is betáplálhatják a rendszerbe. Így az alkalmazás jelzi, mikor esedékes a következő menzesz, illetve azt is, hogy a ciklus hogyan befolyásolja a sportolást. A karkötő által mért mozgás adatai alapján megmondja, hogy mennyire vagyunk fittek, és azt is, hogy a pulzusszám alapján mennyit fejlődtünk az edzés alatt. Az alvásról is részletesebb statisztikát készít,

nemcsak azt mondja meg, hány órát pihentünk.

Pozitívum továbbá, hogy a karkötő sokáig bírja egy töltéssel: akár öt napig is tudjuk használni, az aksi pedig egy-két óra alatt visszatornázható a maximumra. Ez persze azért van így, mert a képernyő tényleg nem igényel túl nagy energiát, de egy ilyen okoskarkötőnél bosszantó is lenne, ha sokat kellene tölteni, többek között azért, mert az alvást is monitorozná vele az ember.

Az viszont kevésbé szerencsés, hogy még mindig saját töltőfej szükséges, hogy rá tudjuk dugni a laptopra az eszközt, ami elég kényelmetlen, hiszen ez plusz egy kiegészítőt jelent, amit cipelnünk kell magunkkal, még akkor is, ha egyébként pici és könnyű. A Fitbit igazán átszokhatna már az USB-C-s csatlakozóra, hogy akkor is tudjuk tölteni az eszközünket, ha otthon hagytuk a saját zsinórját.

A Fitbit Inspire HR messze nem tökéletes, de a 25-30 ezer forintos átlagárával teljesen jó okoskarkötő, bár az is kétségtelen, hogy hasonló tudással találunk olcsóbb modelleket is a piacon. Azoknak, akik most kezdenének bele az aktivitásuk követésébe, vagy eljárnak edzeni, és szeretnék, ha valami rögzítené a tevékenységüket, tökéletes választás lehet, akik viszont komolyan veszik a sportot, és pontos statisztikákra van szükségük, azoknak ez a kütyü már kevés lesz.