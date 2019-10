Végre egy megfizethető okosóra, ami pontosan méri a pulzust

A Samsung Watch Active 2 jóval több, mint a széria előző okosórájának kicsit újragondolt verziója. Igazán csak akkor lesz majd kiemelkedő, ha Európában is engedélyezik az EKG szenzorának használatát, addig viszont egy jól használható, szép, személyre szabható okosóra, ami tényleg megéri az árát - persze csak akkor, ha tényleg ki is használjuk az egyedi funkciókat.

A Watch Active 2 kétszer két változatban kapható: van belőle kisebb (40 mm), és nagyobb (44 mm) kiszerelés, valamint alumíniumból és rozsdamentes acélból készült változat is. Utóbbi kétségkívül strapabíróbbnak és masszívabbnak tűnik, ráadásul emellé egy elegánsabb bőr szíjat csomagolnak, ami rám brutálisan nagy volt, de egy férficsuklóra biztosan jó lesz. Az alumínium változatot ennek ellenére nyugodtabb szívvel strapálnám, és a hozzá járó, két méretben érkező szilikonpántot is szívesebben vizezi be az ember zuhany alatt, vagy izzadja össze egy edzésen, bár érdemes tudni, hogy

az óra IP68-as szabványt kapott, úgyhogy nyugodtan gyötörhető.

Persze mindegyik változatnál seperc alatt cserélhetők a szíjak, így igazán csak az első néhány napban jelenthet problémát, hogy nem tetszik, vagy nem megfelelő méretű a dobozban talált gyári változat.

A két változat két variánsának a súlya is változik: a kisebb, 40 milliméteres 26 vagy 37 grammosan érkezik, 1,2 colos kijelzővel és 247 milliamperórás akkumulátorral, míg a 44 milliméteres 30 vagy 40 gramm tömegű, 1,4 colos AMOLED kijelzővel és 340 milliamperórás aksival. Ezek nem akkora különbségek, hogy az ember bármit is észrevegyen belőlük a mindennapokban, bár az tény, hogy a 44-es változat nagyobb aksija plusz egy nap üzemidőt biztosít. A nagyobb értelemszerűen jobban mutat férfi karon, de aki szereti a férfias, nagy órákat, ahogy én is, az nyugodtan vállalja be a markánsabb verziót.

A kijelzőre egyáltalán nem lehet panasz

A képernyő fényereje és automatikus fényerő-modosítása tökéletes, ezt még egyetlen általam tesztelt okosóráról sem tudtam elmondani. A legerősebb napfényben is tökéletesen látszik a kijelző, a legkisebb betűket is el lehet rajta olvasni, és plusz pont jár azért is, hogy éjszaka nem világít az ember arcába, ha véletlenül megmozdítjuk a karunkat, miközben megpróbálunk elaludni.

A Watch Active 2 egyik legnagyobb újítása a digitális lünetta, aminek sok értelmét ugyan nem látom, de kétségkívül menő funkció, ráadásul jól is működik: a képernyő szélén található, egyébként nagyon keskeny holtteret lehet arra használni, hogy itt végighúzva az ujjunkat az alkalmazások között váltogassunk. Az viszont elég zavaró, hogy a funkció alapból nincs bekapcsolva, nekünk kell aktiválni, ahogy azt is, hogy ha a lünettát mozgatva megállunk valamelyik alkalmazáson, azt meg is nyissa nekünk az óra. Van „always on display” is, ami szerintem felesleges, csak meríti az akkumulátort – ha kíváncsiak vagyunk az időre,

a képernyős dupla érintésre és a kezünket a leolvasáshoz szükséges pozícióba mozgatva is bekapcsolja a kijelzőt.

Az óratokon két gomb található: a felsővel vissza lehet lépni a menüben, az alsó pedig egyrészt bekapcsolásra használható, illetve beállítható, hogy milyen más funkció kerüljön rá. A két gomb el is különül egymástól méretben és formában is, így nem kell azon sakkozni, hogy éppen az alsót vagy a felsőt találtuk-e meg az ujjainkkal, ha nem nézünk oda.

Viszont ha nem Sasmung mobilunk van, akkor a párosítás kínkeserves folyamat lehet. Esetemben elég sokáig tartott, és egyaránt próbálkoztam egy Asus és egy Huawei telefonnal is. Az egyik órát az Asus Zenfone 5-ös telefonom fel sem ismerte, hiába homokórázott húsz percen keresztül – ha nem tesztelek, hanem vásárlom a kütyüt, biztosan agyvérzést kapok tőle. Ahhoz egyébként, hogy telefonnal össze lehessen kapcsolni az órát, a Galaxy Wear alkalmazás szükséges, ezzel lehet aztán később pluginokat letöltve más hordható Sasmung kütyüket is csatlakoztatni

Telefonálni lehet vele, de még van mit javítani rajta

Ami a funkciókat illeti, én elsősorban a sportmérésre és az egészségfigyelésre vagyok kíváncsi az okosóráknál, ezért a rozsdamentes acél változatot odaadtam barátomnak tesztelésre, hadd nyomkodja, hátha jobban kihasználja a mindennapi funkciókat. Az óra ugyanis elég szépen testre szabható: azon túl, hogy rengeteg ingyenes és fizetős számlap közül is választhatunk, a használandó alkalmazásokat is kiválaszthatjuk, többek között olyan lehetőségekből, mint a különböző sportágak, névjegyzék, tárcsázó, üzenetek, időjárás, ébresztő, zenelejátszó, Spotify, naptár és emlékeztető, világóra, számológép, magasságmérő, vagy a Samsung saját böngészője. Ezen keresztül egyébként közösségimédia-oldalak is megnyithatók, de sok értelme nincs egy ekkora kijelzőn böngészni az Instagramot, nem lesz túl élvezhető. Különböző üzemmódokat is beállíthatunk az órán, amit aztán tükrözhetünk a telefonra is, így ha az eszközön repülőgépes üzemmódba váltunk, azt a telefon is meg fogja tenni.

Fontos újítás továbbá, hogy a mikrofon mellett már hangszórót is kapunk, tehát az órával telefonálhatunk, ami azt jelenti, hogy vezetés közben sem kell ránézni a telefonra, ha hívást akarunk fogadni, vagy tárcsáznánk – bár az utóbbit sofőrként még órán sem javasoljuk. A menetzajjal együtt ugyanakkor az óra már elég halk, és a hívás másik végén sem túl szórakoztató hallgatni, ahogy a vonal susog – egy fokkal rosszabb hívásminőségre kell számítani, mintha kihangosítón beszélnénk valakivel telefonon.

A hangszórót kihasználó igazi különlegesség viszont az úgynevezett „call and message continuity”, amivel hívások indíthatók és fogadhatók, illetve üzenetek küldhetők úgy, hogy a telefonunk a közelben sincs – ehhez persze kell minimum wifi kapcsolat, illetve regisztrálnunk kell hozzá egy Samsung fiókot is.

Azt persze érdemes megjegyezni, hogy az értesítések megjelenítése hozza a legnagyobb életminőségbeli javulást: nem kell folyton a telefonnal a kezünkben mászkálni, rögtön tudjuk, ha történik valami, mert ott van az órán. Mindig rezgőre állított mobil mellett ez kifejezetten hasznos dolog.

Viszont egy ilyen okosórára főleg azoknak éri meg beruházni, akik az aktivitásukat szeretnék rendszeresen mérni, ugyanis ez a terület az, amiben a Samsung Watch Active 2 igazán az élen jár.

Itt az EKG, csak még nem lehet használni

Az óra óriási előnye az EKG-mérés, amit nálunk majd akkor aktiválnak egy frissítéssel, ha az Európai Unióban is elfogadják a szabványt – addig nélküle kell tengetnünk a mindennapjainkat. Az új szenzoroknak hála ugyanakkor az aktivitásmérés pontosabb, mint a korábbi verzióban, sőt jobb, mint a legtöbb okosórában. A pulzusmérésre alkalmas érzékelő ott van a szeren, nem mér túl, ha már választani kellene, kicsit talán alá lő a sportolás közben elégetett kalóriáknak is.

Az okosórák és -karkötők esetében íratlan szabály, hogy a pulzusmérős változatok sportolásnál általában 15 százalékkal többet mutatnak a valódi teljesítménynél, ezúttal azonban nem ez a helyzet. A Fitbit Inspire HR mellett használva egy kiadós crossfit óra vagy egy durvább köredzés után is csak háromnegyedét mutatta annak, amit az okoskarkötő mért – a Fitbit amúgy tényleg hajlamos túlszámolni az aktivitást.

A Watch Active korábbi verziójában leginkább az tetszett, hogy az óra mérte az egész napos összaktivitást és elégetett kalóriákat, nemcsak azt, hogy edzés közben mennyi jött össze – ez azért is hasznos, mert a fogyni vágyóknak nem mindegy, hogy egész nap rohangált, és már elégetett 2000 kalóriát, vagy pedig ülőmunka mellett elment egyszer egy lazát edzeni. Az edzéskövetés mellett ennél az óránál a kalóriaszámolgatás is pontosnak tűnik, ami nem csoda, hiszen alapvetően a pulzusunk alapján, és a korábban bevitt adatok felhasználásával számolja ki, hogy mennyit is égettünk el egy adott napon.

Ami az edzéseket illeti, az órában 39 féle sportot állíthatunk be, az automatikus sportfelismerés viszont kicsit akadozik. Előfordult, hogy egy gyorsabb sétára biciklizést indított, és a sétát is viszonylag későn ismerte fel, jó öt perccel azután, hogy tempósan elindultam az edzőterem felé. Ennek ellenére hasznos az összaktivitást böngészgetni, és részletesen megnézni, hogy aznap éppen mennyit voltunk mozgásban. Ahogy korábban említettem, pulzusmérésben, ezért az elégetett kalóriákban is eddig verhetetlenül pontos a Watch Active 2, nagyjából reális volt, amit egy-egy keményebb edzés után kiszámolt.

Az egészségkövetés másik fontos része az alvásfigyelés,

ami itt is inkább tájékoztató jellegű, mintsem profi statisztika. A lefekvési és ébredési célidőt be lehet állítani, ami hasznos, mert szól, ha nagyon eltérünk tőle, de inkább arra jó, hogy az ember leellenőrizze: tényleg felkelt-e éjszaka háromszor pisilni, vagy csak álmodta az egészet. Az óra minden egyes alvásról statisztikát készít, és pontozza, a lefekvési és kelési idő, az alvással töltött órák, valamint a gyakori ébredések alapján, hogy milyen hatékony volt az éjszakai szundi. Ébresztőóra szerencsére kapunk, ami nagyon kellemes tud lenni, ha az ember olyan valakivel alszik egy ágyban, aki később kel, mint ő – a rezgéstől nem fog felkelni, nem úgy, mint a telefonos ébresztő hangjától.

Mindent egybevéve a Watch Active 2 egy remek okosóra, teljesen mindegy, melyik verziót választja az ember. Azzal persze számolni kell, hogy az óriási kijelző miatt nagyjából kétnaponta szükséges tölteni, és a telefonos funkciója sem olyan profi, de kifejezetten kényelmes és hasznos társ a mindennapokban. Viszont ha valakit nem érdekel az egészségkövetés, nem jár mozogni, és magasról tesz arra, hogy alszik, akkor nem érdemes beruházni rá – annyit ugyanis nem ad pluszban egy hagyományos órához, vagy egy olcsóbb okosórához képest, hogy a 94 990 Ft-tól 134 990 Ft-ig terjedő összeget megérje kiadni érte.