Nem is hinné, mennyire megbízható lehet egy okoskarkötő

Az All of Us egészségügyi program még 2018 májusában indult, és ez az első digitális egészségügyi része: az USA Fitbit-használói mostantól önkéntesen beküldhetik az adataikat a Nemzeti Egészségügyi Intézetekhez, ha vállalják, hogy később kérdőíveket is kitöltenek, vagy esetenként valamilyen biomintát is leszállítanak. Az egész program célja, hogy jobban felmérje az összefüggéseket az egészségügyi állapot, a mérhető biológiai indikátorok, a környezet vagy az aktivitás szintje között.

A résztvevőknek a korábbi elektronikus egészségügyi adataikat is elkérhetik, ami így együtt komoly adatbiztonsági kérdéseket vet fel, főleg úgy, hogy az All of Us során megadott adatokhoz többen is hozzáférhetnek majd különböző egészségügyi kutatásokhoz.

A projekt azonban jó előre tisztázta, hogy a legszigorúbb adatvédelmi alapelvek szerint fog eljárni.

“Az, hogy valódi, folyamatosan összegyűjtött adatok érkezzenek be, nagyon fontos része a programnak” – írta Eric Dishman, az All of Us program elnöke egy sajtóközleményben. “Ez az információ, kombinálva a többi adattípussal, amelyek már a birtokunkban vannak, soha nem látott lehetőséget kínál arra, hogy jobban megértsük az aktivitás és a környezet egészségügyi állapotban játszott szerepét.”

A kutatók azért választották a Fitbitet a projekthez, mert szerintük ez a legmegbízhatóbb méréseket készítő márka jelenleg a piacon, és nagyon széles körben elterjedt Amerikában. Jelenleg is több tudományos projekthez használják őket. A Fitabase nyilvántartása szerint 675 tudományos tanulmányt írtak már olyan kutatásból, amelyekhez Fitbit-méréseket használtak.