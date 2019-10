A randiappok miatt lehet több a nemibeteg

Az amerikai egészségügyi hatóság (CDC) friss jelentése szerint a szexuális úton terjedő betegségekben (STD) szenvedők száma drámai növekedést mutat az Egyesült Államokban. A leggyakoribb a kankó, a szifilisz és a chlamydia. Előbbi két fertőzés terén rekordszámú érintettet mértek az elmúlt évtizedekhez viszonyítva, míg sosem volt ennyi chlamydiás amerikai, mint jelenleg.

A hawaii egészségügyi intézet szerint a kiugró eredményekben a randiappok elterjedtsége is szerepet játszik.

Az már nem újdonság, hogy a Tinder és a hasonló társkereső alkalmazások nem csak a hosszútávú kapcsolatok kialakítását hivatottak elősegíteni, de a futókalandokat keresők is megtalálhatják vele a számításaikat. A hatóság szerint ehhez hozzá kell venni azt is, hogy a huszonévesek körében egyre elterjedtebb és elfogadottabb az alkalmi viszonyok létesítése. Minél több szexuális partnerrel érintkeznek a randizók, annál nagyobb az esély valamilyen szexuális úton terjedő fertőzésre, ami már számokban is mérhető.

A hatóság kiemelte, hogy az STD-betegségek tünetei nem azonnal jelentkeznek, így több érintett is abban a tudatban él, hogy egészséges, ezért még könnyebben átadják a fertőzéseket. Ezért különösen fontos, hogy a partnereiket gyakran váltogatók rendszerint végeztessék el a szükséges szűrővizsgálatokat.