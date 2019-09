A Black Mirrorhoz hasonló sorozatot indít a Tinder

A Fekete tükör (Black Mirror) Bandersnatch című, interaktív különkiadásához hasonló sorozatot tervez a Tinder. A Variety azt írja, hogy az október elején induló, hat részesre tervezett szériában a néző döntené el a történet alakulását.

Kivel töltenéd életed utolsó éjszakáját?

– ez a kérdés lenne a sztori kiindulópontja, innentől kezdve pedig a tinderezők számára megszokott módon, a felbukkanó fényképek jobbra vagy balra húzásával lehet majd továbbhaladni.

A Tinder applikáción elérhető sorozatot Karena Evans rendezte, akit több klipet is készített Drake-nek, például az In My Feelings vagy a Nice For What című videókat.

