Az internetes ismerkedésnek újabb veszélyes trenddel kell megküzdenie, bemutatjuk a cockfishinget

Legyünk óvatosak, ne dőljünk be – írja a brit Mirror.

Az internetes ismerkedés elképesztően népszerű, nagyrészt azért, mert gyors, egyszerű és viszonylag kevés energiát kell beletenni. Azt azonban sokan hajlamosak elfelejteni, hogy az interneten párt keresni olyan, mintha vakon, süketen és némán keresnénk a társunkat. Ennek nagyon egyszerű oka van: az interneten van rá esély, hogy a valóságban semmi nem az, aminek látszik. Nagy kockázatot jelentenek azok a kamu profillal nyomuló alakok, akik jó esetben félénk emberek, akik csak így mernek ismerkedni, rosszabb esetben pedig bűnözők, akik így akarnak pénzt vagy adatokat kicsalni a párkeresőkből.

A jelenséget az angol catfishingnek hívja, ez azt jelenti, hogy valaki egy online profillal másnak adja ki magát, mint aki valójában.

A catfishinghez hasonló, de kicsit más természetű trend indult útjáta az online randizás világában, ami nem más, mint a cockfishing. A szóból könnyen kitalálható, hogy miben merül ki ez az átverés. A cockfishing lényege, hogy az átverő a saját pénisze helyett valaki másnak a péniszét küldi el a választottjának, akit ezen a módon csúnyán átver.

Az átverők rendszerint azért helyettesítik a saját péniszüket máséval, mert nem elégedettek a méreteikkel, vagy bármilyen más okból nem tartják megfelelőnek ahhoz, hogy képet küldjenek róla. Aki azt gondolja, hogy ez inkább vicces, mint veszélyes, az téved. A cockfishingelők ugyanis sokszor a péniszfotókért cserébe meztelen képeket várnak.

Akárhogy is, érdemes az internetes ismerkedést a helyén kezelni, de ha már úgy alakult, hogy ilyen módon keresünk társat, akkor próbáljunk meg gyorsan személyesen is találkozni az illetővel, hogy nehogy később érjen minket kellemetlen meglepetés, legyen szó bármilyen szegemenséről is egy kapcsolatnak.