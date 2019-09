Ha nagyon megy a szekér, akár 1,1 millióért is vehet iPhone 11-et

Az Apple szeptember elején mutatta be a 2019-es iPhone-okat, az iPhone 11, az iPhone 11 Pro és az iPhone 11 Pro Max készülékeket, amikből a legdrágább modellért 577 990 forintot kell kicsengetni. Ez nem kevés pénz egy telefonért, de ha valakinek ez nem elég, akkor az összeg közel dupláját is elverheti almás telefonra, hiszen a Legend nevű cégtől már megvásárolhatók a felcsicsázott változatok, például a 18 karátos arannyal borított iPhone 11 Pro, amiért potom 3390 eurót, vagyis

nagyjából 1,1 millió forintot kell leperkálni.

És ez még nem is a legdrágább készülék, hiszen a kínálatban található olyan variáns, ami ékkövekkel van kirakva, akadnak limitált szériák is, továbbá azoknak is van ajánlat, akik inkább az ezüstre buknak. A cég ugyanakkor nemcsak telefonokkal foglalkozik: rendelhető tőlük speciálisan átalakított Apple Watch is, illetve 24 karátos arannyal bevont AirPods is rendelhető tőük, mindössze 1190 euróért.