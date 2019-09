Újabb trónfosztás: most már ez a telefon a legjobb fotózásra

Most akkor van értelme megvenni a legújabb Huawei telefonokat?

Nem is olyan régen írtunk utoljára a legjobb kamerákkal rendelkező okostelefonról: augusztusban mutatta be a Samsung a Galaxy Note10 telefonokat, és a profi, illetve elfogulatlan tesztjeiről híres, iparági hivatkozási pontnak számító DxOMark szerint ezen készülékcsalád egyik tagja, a Galaxy Note10+ (5G) lett a legjobb mobil fényképezésre, letaszítva a trónról a Huawei P30 Prót, ami idén tavasszal került a boltokba. Az uralkodás ugyanakkor nem tartott sokáig, hiszen a tesztoldal a héten újabb királyt koronázott meg – az új készülékkel viszont akad egy kis bökkenő.

A Samsungot újfent a Huawei előzte meg: a DxOMark Huawei Mate 30 Pro tesztjén a hátlapi kamerarendszer 121 pontot kapott, míg a szelfikamera 93-at. Érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi kategóriában még mindig a Galaxy Note10+ (5G) számít jobbnak, hiszen ennél a modellnél az előlapi kamera 99 pontot kapott, de a hátlapi lencséket illetően le van maradva a konkurencia mögött 4 ponttal.

A gond ezzel csak az, hogy a Huawei Mate 30 Pro jelenleg nem kapható Európában, és egyelőre nem is tudni, hogy ez megváltozik-e a közeljövőben, és még ennél is nagyobb gond, hogy Donald Trump szankcióinak köszönhetően nincs rajta teljes értékű Android operációs rendszer, se az alkalamzások letöltésére szolgáló Play Áruház, illetve az olyan alap applikációk is hiányoznak róla, mint a Google Chrome, a Gmail, a Google Térkép vagy éppen a Youtube. Arról, hogy így van-e értelme a készülék megvásárlásának, arról egy külön cikkben értekeztünk részletesebben.

Nyitókép: Sven Hoppe / dpa / AFP