Ez már Steve Jobsnak is sok lenne: itt az iPhone 11, az iPhone 11 Pro és az iPhone 11 Pro Max

Magyar idő szerint este hétkor vette kezdetét az Apple hagyományos őszi rendezvénye, melynek keretében az almás cég ügyvezetője, Tim Cook és csapata leleplezte a 2019-es iPhone modelleket. Mivel a cég a szivárgásoknak idén sem tudott gátat vetni, így komoly meglepetéseket nem tartogatott a bemutató, legalábbis olyan szempontból semmiképp, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően idén is három új készülékről rántották le a leplet a Steve Jobs után elnevezett előadó színpadán:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

A legrondább iPhone-ok

Az egyik leglátványosabb változás a tavalyi modellekhez képest, hogy az iPhone 11 Pro és Pro Max már három hátlapi kamerával kerülnek forgalomba, ami igencsak megborítja az almás telefonok eddigi letisztult dizájnját – még a mindössze két hátlapi egységgel rendelkező iPhone 11 esetében is. Mivel az Apple kamerák terén (de legalábbis a számukat illetően) jócskán le van maradva a konkurencia mögött, így most először kellett megküzdeniük a tripla szenzor elhelyezésének feladatával.

Tíz éve még mindenki az iPhone-t másolta, azóta viszont a konkurens gyártók megtalálták a saját hangjukat, előálltak a saját megoldásaikkal, a hátlapi kamerák elrendezését illetően is, és a magát még mindig rendkívül innovatív cégnek beállító Apple számára elég ciki lett volna, ha olyan megoldással rukkolnak elő, ami már létezik a piacon. Éppen ezért a függőleges (pl. Huawei P30) és a vízszintes elrendezés (pl. Samsung Galaxy S10) kiesett, de le kellett mondaniuk a középre igazított négyzetről is (pl. Huawei Mate 20 Pro), így a méretes szenzorsziget a készülékek hátlapjának bal sarkába került.

Ez a megoldás aránytalan, bumfordi, még a lencsék elhelyezése is furcsa. Az egész egyáltalán nem passzol az almás mobilok eddigi megjelenéséhez, és tényleg nem túlzás azt állítani, hogy ezzel a dizájnnal az Apple megalkotta az eddigi legrondább iPhone készülékeket – Steve Jobs valószínűleg forog a sírjában a bemutató óta. Mindez ráadásul azért sem volt jó döntés a cég részéről, mert az elmúlt hónapok szivárgásainak köszönhetően már mindenki tudja, hogy a Google következő Pixel készülékei is ilyen dizájnnal kerülnek majd a piacra, így még a telefonok egyedisége sem fog sokáig tartani.

Sorminta: iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max

Az idei modellek olyan tekintetben sem jelentenek nagy újdonságot, hogy az Apple követi a tavalyi sormintát, azaz XS utódjának számító iPhone 11 Pro 5,8 hüvelykes OLED kijelzővel kerül forgalomba, míg az XS Maxot leváltó iPhone 11 Pro Max 6,5 hüvelykes képernyővel várja a vásárlókat – a kijelző új nevet is kapott, az Apple Super Retina XDR-ként hivatkozik rá, és a fényerőre nem lehet panasz, ugyanis akár 1200 nit is kisajtolható belőle. Ahogy az várható volt, az új modelleket a cég továbbfejlesztett processzora, az A13 Bionoic hajtja, ami az Apple állítása szerint gyorsabb és grafikai teljesítményben is jobb, mint bármelyik másik chip a piacon, bár ezt adatokkal nem támasztották alá, csupán egy grafikonnal.

Ami tényleg sokat fejlődött tavalyhoz képest, az a készüléket elcsúfító kamerarendszer, ami a két Pro modell esetében három lencsét jelent: egy 12 MP-es széleslátószögű és egy szintén 12 MP-es szuperszéles látószögű (120 fok) lencsét, továbbá egy 12 MP-es telefotó egységet, ami négyszeres optikai zoomra lesz képes. Ezek a készülékek már támogatják az éjszakai módot, illetve a Deep Fusion néven emlegetett képalkotási technikát, aminek lényege, hogy a szenzorok kilenc képet készítenek különböző expozíciókkal, majd a mesterséges intelligencia ezeket kombinálva alkotja meg a végső felvételt, amin a lehető legtöbb részlet jelenik meg a legkevesebb zajjal.

A készülékekbe került akkumulátor teljesítményéről továbbra sem közölt konkrét számokat a gyártó, de ennek ellenére jó hír, hogy az Apple állítása szerint a készülékek hatékonyabb energiakezeléssel rendelkeznek, így Pro modell 4, míg a Pro Max 5 órával több üzemidőt kínál az iPhone XS-hez és az XS Maxhoz képest. A mobilok végre gyorsabb, 18 wattos gyorstöltésre is képesek, ráadásul a telefonok mellé olyan töltőt csomagolnak, ami ezt képes is lesz kiszolgálni.

Javult továbbá a víz és porállóság, fejlődött a FaceID-t, ami egyre több szögből ismeri fel a tulajdonost, a telefon egészen új textúrát és festést kapott, és a gyártó szerint az üveg a legstrapabíróbb, amik jelenleg a piacon kapható – bár ezen állítást adatokkal szintén nem támasztották alá.

Az iPhone 11 Pro ára 999 dollártól (nettó 285 ezer forint) kezdődik, míg a méretesebb iPhone 11 Pro Maxért már 1099 dollárt (nettó 313 ezer forint) kell kicsengetni. Az előrendelés szeptember 13-án kezdődik, a boltokban pedig szeptember 20-tól lesznek kaphatók az első körös országokbanm Space Gray, Silver, Gold és Midnight Green színekben.

iPhone 11 Pro specifikációk:

Kijelző: 5,8 hüvelykes Super Retina XDR OLED

5,8 hüvelykes Super Retina XDR OLED Processzor: A13 Bionic

A13 Bionic Tárhely: 64 GB, 128 GB és 256 GB

64 GB, 128 GB és 256 GB Hátlapi kamera: 12 MP széleslátószög (f/1,8), 12 MP szuperszéles látószög (120 fok és f/2,4), 12 MP-es telefotó (f/2,0)

12 MP széleslátószög (f/1,8), 12 MP szuperszéles látószög (120 fok és f/2,4), 12 MP-es telefotó (f/2,0) Előlapi kamera: 12 MP széleslátószögű

12 MP széleslátószögű Ár: 999 dollártól

iPhone 11 Pro Max specifikációk:

Kijelző: 6,5 hüvelykes Super Retina XDR OLED

6,5 hüvelykes Super Retina XDR OLED Processzor: A13 Bionic

A13 Bionic Tárhely: 64 GB, 128 GB és 256 GB

64 GB, 128 GB és 256 GB Hátlapi kamera: 12 MP széleslátószög (f/1,8), 12 MP szuperszéles látószög (120 fok és f/2,4), 12 MP-es telefotó (f/2,0)

12 MP széleslátószög (f/1,8), 12 MP szuperszéles látószög (120 fok és f/2,4), 12 MP-es telefotó (f/2,0) Előlapi kamera: 12 MP széleslátószög

12 MP széleslátószög Ár: 1099 dollártól

És a kistestvér: iPhone 11

Az iPhone 11-re a tavalyi iPhone XR-hez hasonló 6,1 hüvelykes Liquid Retina (LCD) panel került, és a legnagyobb változást itt is a hátlapon találjuk, hiszen az „olcsóbb” iPhone duálkamera-rendszerrel lett felszerelve. Egy 12 megapixeles széles látószögű (f/1,8), és egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységet (f/2.4) kapunk, amiből utóbbi kétszeres optikai nagyítást tesz lehetővé.

Szoftver terén itt is megkapjuk az éjszakai módot, a dedikált portré mód pedig már a kedves kisállatok fejét is felismeri. Adott a 4K videók rögzítése 60 fpssel, és van slomotion, timelapse, minden mi szem-szájnak ingere. Az előlapi szelfikamera itt is egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű TrueDepth szenzor, ami a nagytestvérekhez hasonlóan kiszolgálja a FaceID azonosítást is. Bónuszként pedig jönnek az úgynevezett slofie-k, amik a slowmotionben rögzített szelfis videókat jelentenek.

Ami hardvert illeti, ide is a cég házon belül fejlesztett A13 Bionic chipje került, háttértárból 64 GB, 128 GB és 256 GB lesz választható, és színek terén is lesz miből csemegézni, hiszen a készülék lila, fehér, zöld, sárga, fekete és piros árnyalatokban lesz megvásárolható 699 dolláros (nettó 200 ezer forint) kezdőáron.

iPhone 11 specifikációk: