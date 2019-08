Újabb 200 milliót kapott a szakemberek Tindere

Már a vásárlást is megkönnyíti a Google képkeresője

Újabb 200 millió forintos befektetést kapott a “szakembertinderként’ ismert magyar startup, a fix24.hu az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kockázati tőkealap-kezelőtől. Az online szakemberkereső a 2017-es, első körben kapott 150 milliós tőke segítségével eddig közel megháromszorozta a szakemberbázisát, és már harmadik éve, folyamatosan megduplázta az előző évi árbevételét.

A mostani tőkeinjekcióval a nemzetközi terjeszkedést készítik elő.

Jelenleg nemcsak hazánkban, de egész Európában is az egyik legégetőbb probléma, hogy megfelelő, megbízható szakembert találjunk a mindennapi építőipari és egyéb feladatok elvégzésére. Sok magyar mesterember ugyanis külföldön próbál szerencsét, így ma már hiányszakmának számítanak olyan foglalkozások, mint például a villanyszerelő, a festő, a hidegburkoló, az ács, vagy a gázszerelő.

Erre a problémára igyekszik megoldást kínálni a fix24.hu országos szakemberkereső weboldal, ahol akár magánemberek, de cégek is könnyedén és gyorsan kaphatnak megbízható szakemberektől ajánlatot az elvégzendő munkára, a szakemberek pedig új, fizetőképes megrendelőket szerezhetnek. Az oldal azért is egyedülálló, mert a vásárlóknak nem szükséges a szakmát megnevezni, beírhatják akár a problémát is – például erkély hidegburkolás –, és az intelligens program megtalálja a legközelebbi mesterembereket az adatbázisban, akik direkt ajánlatot küldenek a feladatleírás alapján.

A rendszer egyik biztonsági elemét az internetes közösség ereje adja: az ajánlatkérők véleményt mondhatnak. Amennyiben az ügyfelek jónak, illetve nem megfelelőnek ítélik meg a szakember munkáját, akkor ezt megoszthatják a fix24 felületén.

A cég indulása óta közel megháromszorozta szakemberbázisát, így országosan már 200 szakmában, több mint 20 ezer szakember elérhető az oldalon, 70 százalékuk az építőipar területéről regisztrált a rendszerbe. Emellett a startup tavaly stratégiai együttműködést kötött a Praktikerrel, melynek keretében a barkácsáruház-lánc weboldalán az egyes termékekhez szakembereket, építőipari vállalkozásokat és szervizcégeket társítanak, akik segíthetnek megvalósítani a felújítási, építési munkálatokat.