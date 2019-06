Egyre magasabbra jutnak a magyar e-sportolók

Eddigi legnagyobb sikerét érte el a hazai e-sport, közel 2000 regisztrált játékos vett részt az első Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságon, miközben 12 kategóriában átadták a K&H év e-sport díjat is, ezzel is biztatva a játékosokat a további sikerek elérésére. A bajnokokat az eredmények és az elismerések egyaránt hozzásegíthetik, hogy kilépjenek vagy továbblépjenek a nemzetközi színtéren is.

Az elmúlt években a magyar e-sport dinamikus fejlődését láthattuk: idén tavasszal a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság (MNEB) rekord számú résztvevőt mozgatott meg a 2000 regisztrált játékosával, míg a K&H év e-sport díjat 12 kategóriában adták át a magyar e-sport kiválóságainak. Az eddigi sikerek elismerése fontos, azonban a folyamatos fejlődés az alapja az egyéni és a csapatok – akár nemzetközi – előrelépésének az e-sportban, és a szervezés szempontjából is törekedni kell arra, hogy ne csak a versenyzők, hanem a közönség is megtapasztalja az e-sport innovációját. Megválasztották az év magyar e-sportolóit A 12 díjazottat egy 27 fős szakmai zsűri választotta ki a közel 300 jelölt közül, a közösségi szavazatok és szakmai szempontok figyelembe vételével. „Elmondhatjuk, hogy a hazai e-sport komoly fejlődésen ment keresztül az elmúlt egy évben, és jelentős technikai és szervezési előrelépést ért el az MNEB megrendezésével. A hazai e-sport jövőképe nagyon bíztató a növekvő számú csapatok és a hazai rendezésű versenyek miatt, így a következő évek is bizonyára a növekedés jegyében telnek majd. A K&H-nál úgy tekintünk az e-sportra, mint a jövő sportjára, hiszen tudjuk, hogy a sikerekhez komoly munka, eltökéltség és elhivatottság szükséges, amit a bajnokságon túl a napokban az év e-sport díjaival is elismertünk” – mondta Horváth Magyary Nóra, a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot támogató K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója. „Az MNEB kiváló lehetőséget biztosít a nyerteseknek a nemzetközi színtérbe való kilépésre vagy továbblépésre. Már az osztályozó kupáknál a novemberi győztes Counter-Strike: Global Offensive csapat lehetőséget kapott arra, hogy néhány nappal később egy nemzetközi CS:GO versenyen egyből a legjobbak között induljon, de az, hogy ez a többi játékban hogyan valósul majd meg, az a kiadóktól és a játéktól is függ. Az első szezon volt a bevezető évad, ahol felmértük a hazai csapatokat, de az MNEB célja, hogy megteremtse a lehetőséget a legjobbaknak az országhatárokon túli megmérettetésre, így már zajlanak a tárgyalások a versenyjátékok kiadóival a nemzetközi ökoszisztémába való kapcsolódási lehetőségekről” – mondta el Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke. Az MNEB League of Legends nyertes csapata, a Team Plague reményekkel telve látja a csapat jövőjét az e-sportban. Mikó Lóránt és csapata a következő szezonban címvédő szerepében terveznek továbbmenetelni, illetve az EBL-be történő bejutás a céljuk. Az MNEB Hearthstone 204 regisztrált indulójából győztesen kikerülő Balázs Sebestyén, alias Hulkeinstein meglátása szerint pedig az MNEB biztosította azt a versenykörnyezetet, amiben folyamatosan fejlődni lehet, így a nyertesek önbizalmat és megerősítést szerezhettek saját képességeikkel kapcsolatban. Nyitókép: ThinkStock Birkás Péter korábbi cikkei Egyre magasabbra jutnak a magyar e-sportolók

