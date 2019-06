Csodás nézni, ahogy a szótlan mester újjávarázsol egy közel 30 éves gépet

Húsz éve erre vágytam, most végre nekem is lehet egy

Gyerekként megőrültünk érte, most újra kapható lesz a Sega Mega Drive

Manapság komoly divatja van a retro konzolok újrakiadásának: a több évtizedes játékgépek visszatérnek a boltokba, megőrizve az eredeti formát, lekicsinyítva, modern csatlakozókkal, hogy napjaink tévéire is rá lehessen kötni őket, a múltidéző szórakozásról pedig az előre telepített játékok gondoskodnak. Ősszel érkezik a Sega Mega Drive, létezik hasonló a Commodore 64-ből és az első PlayStationből, és nem szabad elfeledkezni az egész őrületet beindító Nintendo masinákról a NES Miniről és a SNES Miniről sem.

Akadnak ugyanakkor olyanok, akik nem elégednek meg az újrakiadott verziókkal, hanem ragaszkodnak az eredeti, sok esetben már több évtizedes gépekhez. Mint például az Odd Tinkering YouTube-csatorna tulajdonosa, aki nemrégiben elővett egy meglehetősen viseletes, 1990-ben megjelent Super Nintendo Enetertainment Systemet (SNES), hogy a nézők szeme láttára pofozza helyre – kívül és belül egyaránt.

Ha úgy nézzük, akkor a videó bizonyos szempontból elég fapados, hiszen se beszéd, se zene nem hallható alatta, ugyanakkor mégis egészen csodálatos, ahogy a szótlan mester lépésről lépésre, egészen egyedi technikákat használva újjávarázsolja a közel harminc éves masinát. A gép ráadásul nemcsak koszos és leharcolt, de a tulajdonos szerint még némi joghurt is került bele annak idején, szóval nem egyszerű sikálásról van itt szó, hiszen a burkolat alatti elektronika sem úszta meg az alapos tisztítást.

A végeredmény a maga nemében egészen lenyűgöző, mintha a gép most került volna ki a dobozából, ráadásul a SNES nem csupán csillog és villog, de a videó tanulsága szerint tökéletesen működik, és még ma is hibátlanul képes futtatni a 90-es évek egyik legnépszerűbb videojátékát, a Disney-féle Oroszlánkirály animáció film alapján készült The Lion King platformjátékot.