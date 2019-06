Teljesítették a halálos beteg kívánságát, sőt még többet is tettek

Trevor Eastman két hónapja írta meg a történetét a Redditre, mindenkivel tudatva a szomorú tényt, miszerint a gyomrot és a májat támadó gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták 2018-ban, és az orvosok mindössze egy évet adtak neki. A 26 éves srác mindezt azért osztotta meg a netes közösséggel, mert hatalmas rajongója a Borderlands játéksorozatnak, és nem volt biztos benne, hogy megéri a széria ősszel érkező harmadik részének premierjét: azt kérte, hogy amennyiben bárki tud segíteni neki, hogy még a megjelenés előtt kipróbálhassa a programot, az tegyen valamit érte.

A kérést a többi rajongó megosztotta internetszerte, és a történet híre eljutott a játék kiadásáért és fejlesztéséért felelős 2K/Gearbox cégekhez is, akik nem is maradtak tétlenek. Egy később megosztott újabb üzenet tanulsága szerint a fejlesztők nemcsak felvették a kapcsolatot a gyógyíthatatlan beteg sráccal, de a csapat néhány tagja el is utazott hozzá, Trevor játszhatott a Borderlands 3 korai verziójával, és mindenféle, a játékhoz kapcsolódó ajándék cuccokkal is meglepték.

És ez még nem minden: a Gearbox nemsak lehetőséget adott a játék kipróbálására, de azt is biztosította Trevornak, hogy részese lehessen a program elkészítésének. Aprócska dolog, de a srác adhatott nevet a Borderlands 3 egyik különleges fegyverének, és leírást is készíthetett hozzá. A mordály Compressive Trevonator néven lesz elérhető a szeptember 13-án megjelenő programban, örök emléket állítva Eastmennek, aki az internet segítségét kérte, hogy teljesülhessen az egyik utolsó kívánsága.