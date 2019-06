Megválasztották az év magyar e-sportolóit

Kihirdették a K&H Év E-sport díjak nyerteseit a budapesti PlayIt rendezvényen. A 12 díjazottat egy 27 fős szakmai zsűri választotta ki a közel 300 jelölt közül, a közösségi szavazatok és szakmai szempontok figyelembe vételével.

2014 óta minden évben elismerik az e-sport hazai kiválóságait, így idén 12 kategóriában hirdették ki a K&H Év E-sport díjak nyerteseit: az év csapata, játékosai, kommentátora, menedzsere, felfedezettje, közönségdíjasai mellett életműdíj kategóriában is osztottak ki díjakat az eddig elért eredmények, a kitartó munka és eltökéltség alapján. A hazai e-sport közösség választotta ki a jelölteket, akik közül a szakmai vezetők kategóriánként három-három jelöltet juttattak tovább, majd

egy 27 tagból álló szakmai zsűri szavazta meg a nyerteseket.

„A K&H tavaly óta támogatja a hazai e-sportot, így névadói voltunk a K&H e-kupa FIFA 19 versenynek, az idén áprilisban véget ért Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságon pedig két játék névadó támogatójaként is díjaztuk a legjobb csapatokat és e-sportolókat. Az e-sportra mint a jövő sportjára, az ebben legjobban teljesítő e-sportolókra pedig mint a jövő bajnokaira, tehetségeire tekintünk. A K&H Év E-sport díjakkal 12 kategóriában, több mint 300 jelölt közül, az eltökéltséget, kitartást és kiváló teljesítményt ismertük el a közösségi szavazatok és szakmai szempontok figyelembe vételével” – mondta el Horváth Magyary Nóra, a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot támogató K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

K&H díjat kaptak:

K&H Év E-sportolója csapat kategória: Nice Gaming

K&H Év E-sportolója játékos FPS kategória: Birgány „Raisy” Adrián

K&H Év E-sportolója játékos MOBA kategória: Subicz „bluerzor” Dániel

K&H Év E-sportolója sportjáték játékos kategória: Bereznay Dániel

K&H Év E-sportolója játékos RTS/kártyajáték kategória: Penha Felizardo „Penhadani” Dániel

K&H Év E-sport menedzsere/edzője kategória: Riczy „noizR” Dániel , Nádudvari „Robág” Gábor

, K&H Év E-sportolója különdíj kategória: Bányai Fanni , Rab Árpád , Mikó Lóránt , Zöld Donát

, , , K&H Év E-sportolója közönség díj játékos: Kiss „Vizicsacsi” Tamás

K&H Év E-sportolója közönség díj kommentátor: Kárpáti „Buci” András

K&H Év E-sport kommentátora kategória: Kárpáti „Buci” András

K&H Év E-sport Felfedezettje: Bereznay Dániel

K&H E-sport Életműdíj: Török „KODIAK” Balázs

Minden nap 12-14 órás megmérettetésekben veszünk részt Az e-sport hazánkban még gyerekcipőben jár, de ez nem gátolja meg a hazai fiatalokat, hogy sikeressé váljanak ezen a területen.

„Örömteli számunkra, hogy a hazai e-sport életében immáron ötödik alkalommal ismerhettük el a kiválóságokat. A beérkezett rekordszámú jelölés és a díjazottak eddigi eredményei is azt mutatják, hogy bár sokan még csak most ismerkednek ezzel a területtel, Magyarország már most szép eredményeket tett le az asztalra, és nemzetközi szinten is elismert e-sport kiválóságaink vannak.”

„A Magyar E-sport Szövetség a továbbiakban is arra törekszik, hogy ismert és elismert legyen az a munka, amit e-sportolóink és e-sport szakembereink a hazai elektronikus sportért tettek, tesznek nap mint nap” – mondta el Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség elnöke a díjak átadásakor.