Milliókat termel a világ legnépszerűbb mobiljátéka

A PlayerUnknown’s Battlegrounds (röviden PUBG) napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka: eredetileg a legendás ARMA 2-höz készült rajongói modként kezdte a pályafutását, aztán Dél-Koreában meglátták a fantáziát az alapötletben, 2016-ban megkezdődött az önálló játék fejlesztése, a 2017-ben megjelent a korai hozzáférésű verzióval pedig beütött a világsiker: milliók vásárolták meg a programot. Tavaly megjelent a mobilos verzió is, a PUBG Mobile, ami egyaránt elérhető iOS-t és Androidot futtató készülékekre.

A legfrissebb számok szerint a PUBG Mobile ráadásul már nem csak a világ legnépszerűbb mobiljátéka havi több mint 100 millió aktív játékossal, de egyben ez az a mobilos program is, ami a legtöbb pénzt hozza a konyhára: a Financial Times számai szerint a cím a múlt hónapban több mint 146 millió dollárt termelt. Ez az összeg nem csak a játékon belül megvásárolható tárgyakból és skinekből gyűlt össze, de a szoftver kifejezetten kínai piacra szánt verziójából, a Game For Peace-ből becsorgó összegeket is magába foglalja.

Utóbbi szoftvert májusban adta ki a Tencent, miután a kínai kormány ellenezte a PUBG Mobile-t, arra hivatkozva, hogy túlságosan erőszakos. A fejlesztő Tencent ezért hónapokig tartó egyeztetés után elkészítette a PUBG alternatív változatát, amiben a fő különbséget az jelenti, hogy a játékot egy antiterrorista gyakorlat közegébe helyezték át, nincs vér, a kilőtt játékosok pedig a földön fekve integetnek, hogy jelezzék: minden rendben.

Ez már a megjelenés után hatalmas sikernek örvendett, a kínai Great Wall Securities brókercég becslése szerint míg a PUBG Mobile a múlt hónapban 76 millió, addig a Game For Peace 70 millió dollárt termelt, amivel szinte megközelíti az eredeti program sikerét.