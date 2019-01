Asztalra kiteríthető számítógépet mutatnak be

A modern oktatás és a technológia összekötése nagyon fontos - az ehhez tartozó legfontosabb újításokat mutatják be a BETT Show-n idén Londonban.

Ne dőljön be a szuperolcsó Microsoft Office-t kínáló átverésnek!

Több száz vállalat és start-up mutatja be technológiai megoldásait Londonban a világ legnagyobb, több mint 34 000 látogatót vonzó oktatástechnológiai kiállításán, a holnap kezdődő BETT Show-n, ahol több oktatástechnológiai újdonságot mutatnak be. Többek között a Microsofthoz tartozó diszlexiás gyerekek tanulását segítő eszközöket, a kódolást játékos módon oktató Minecraftot, továbbá a a most bemutatkozó Code Jumpert.

Az utóbbi egy olyan számítógép és szoftver, amely asztalra kiterítve, nagy, különböző formájú és színű gombokkal kezelhető, így könnyítve meg a gyengénlátó vagy vak gyermekek tanulását. A Code Jumper-rel ők is létrehozhatnak történeteket, dalokat, akár még vicceket is – egyszóval kódolhatnak, majd

az így megszerzett képességekkel és tudással felnőttként is könnyebben boldogulhatnak.

Szintén a gyengénlátó gyerekeknek nyújtott segítséget a Microsoft Magyarország a decemberi Kódolás Órája napján: a vállalat önkéntesei a Gyengénlátók Általános Iskolájába látogattak el. Itt – a Digitális Tudásért Alapítvánnyal együttműködve – azt is megmutatták, miként segíthetik a gyengénlátó diákok tanulását a mesterséges intelligenciát alkalmazó alkalmazások és eszközök, amilyen például a Microsoft Hololens.

A 21. századi oktatás kihívásaira a gyerekek mellett a jövő oktatóit is fel kell készíteni: ebből a megfontolásból hirdette meg tavaly a Microsoft Magyarország gyakornoki programját a fiatal tanároknak.