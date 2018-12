Tankokkal tarolták le a világot, most valami egész másra készülnek

A Wargaming stúdió/kiadó már 20 éve létezik, de a szélesebb közönség csak 2010-ben ismerte meg a nevüket, mikor piacra dobták a World of Tanks című online játékot, amivel aztán szó szerint letarolták a videojátékok piacát. A tankos program annyira bejött a cégnek, hogy repülős és hajós változat is készült, a trendeknek megfelelően ma már mobilon is elérhetők, a céget pedig egészen felbátorította a siker, hiszen 2019-ben egy egészen új terület meghódításába vágnak bele.

A fehérorosz Wargaming 2010-re már nyolc játékot dobott piacra, de fejből csak a megrögzött stratégia-rajongók képesek akár csak egyet is felidézni. Ezzel szemben a World of Tanks még azoknak is ismerős lehet, akik amúgy sem PC-n, sem konzolon nem játszanak, ha másért nem is, mert még hazánkban is rengeteg csatornán felbukkant a tankos program reklámspotja, amiben egy erős akcentusú úriember biztatott mindenkit, hogy játsszon ingyen.

Az immár minimum hatéves reklám a maga idejében valódi kuriózumnak számított, hiszen a meglehetősen aprócska, és kalózverzióktól terhes magyar videojáték piacon nem sok forgalmazó engedhette meg magának, hogy drága tévés hirdetésekkel hívja fel a figyelmet a portékájára – már ez is megmutatta, hogy a World of Tanks nem hétköznapi játék.

DOLLÁRMILLIÓKAT TERMELŐ VILÁGSIKEREK

A WoT a játékmenetét tekintve nem egy kifejezetten bonyolult program: az internetre csatlakozva kell tankokat irányítani, természetesen valós időben, és a cél pedig nyilvánvalóan az, hogy a stratégiai érzékünket latba vetve a lehető leggyorsabban tegyünk kárt az ellenfelekben.

Az első verzió megjelenését követően a WoT villámgyorsan lett milliók kedvence, ami nagyban köszönhető a freemium modellnek. A játékot bárki ingyen letöltheti, telepítheti és játszhatja, viszont a programon belül valódi pénzért arany vásárolható, ami többek között járművekre, extra lőszerre vagy kamuflázsra költhető. A Premium hozzáférésről nem is beszélve, amivel adott ideig több tapasztalati pont és játékbeli valuta jár a csaták után, ami értelemszerűen gyorsabb fejlődést eredményez.

Mindez persze abszolút opcionális, ugyanis a World of Tanks tényleg akár egyetlen fillér elköltése nélkül is simán játszható,

így Magyarországon is elképesztően sikeres: amikor például a magazin áránál jóval magasabb értékű beváltható kódot (2000 arany, extra tank és garázshely) csomagoltak a PC Guru mellé, a lapot elkapkodták az újságárusoktól, sőt a kiadónál később a remittenda is teljesen elfogyott.

A maga nemében egyedülálló tankos/lövöldözős élményt biztosító WoT a világ szinte minden táján milliókat hálózott be, ráadásul nemcsak gamereket, de olyanokat is, akik amúgy semmi mással nem játszanak. Rengeteg felhasználó ráadásul a pénztárcáját is megnyitotta: ebből telt a nálunk akkor még teljesen szokatlan reklámokra, és olyan újabb, de mégis hasonló alapokon nyugvó programok fejlesztésére, mint a repülős World of Warplanes vagy a hadihajós World of Warships.

A meglehetősen agresszív terjeszkedés viszont itt egyáltalán nem állt meg: az elmúlt években a World of Tanks megjelent Xbox-konzolokra, januárban érkezik a PlayStation 4-es verzió, továbbá már léteznek mobilos változatok is, World of Tanks Blitz és World of Warships Blitz néven.

A cég ezzel párhuzamosan jelentős növekedésbe kezdett: irodát nyitott Londonban, fejlesztőcsapatokat vásárolt Európában és Amerikában, komoly pénzdíjakkal járó e-sport bajnokságot indított, és életre hívta a Wargaming Fest nevű nagyszabású eseményt, amit 2018-ban Moszkvában rendeztek meg.

TANKOS ROMANTIKUS

Idén mi is kijutottunk az eseményre, ami lényegében a Wargaming közönségének nagy decemberi ünnepe: a Moszkva folyó partján található Expocentre mintegy 30 000 négyzetméterén – szinte – minden a játékokról szólt. Elsőre persze meglepődtünk, hogy a kapukon csak a repterekhez hasonló átvilágítást követően lehet átjutni, a falakon belül viszont egészen barátságos, sőt már-már családias volt a hangulat.

A főleg orosz rajongókat megmozgató esemény jól megmutatta, hogy mennyire széles bázist képes megszólítani a World of Tanks és testvérjátékai: a tömegben a kamaszok és a korai húszasok mellett bőven találkoztunk középkorúakkal, sőt kifejezetten idős játékosokkal is, sőt lányok és nők is szép számmal akadtak a mindenfelé hömpölygő tömegben.

Utóbbi esetben persze nehéz eldönteni, hogy aktív játékosokról vagy barátnőkről/feleségekről van-e szó, ugyanakkor a Wargaming mindenre eshetőségre felkészült, ugyanis a PC-kkel és konzolokkal zsúfolt területek mellett például kicsiknek szóló játszóházat is találtunk, sőt a rendezvénynek akadtak olyan pontjai, ahol kifejezetten nőknek szóló előadásokat lehetett hallgatni, és még ingyen dolgozó fodrászok is akadtak a helyszínen, ha valaki új frizurára kívánt váltani várakozás közben.

A fókusz persze a játékokon volt: a helyszínen minden készülő újdonságból ízelítőt kaptak az érdeklődők, és akadtak olyan részek, ahol csak órákig tartó sorban állás után lehetett a gépek elé jutni.

A legnagyobb terület ugyanakkor egy arénának jutott, aminek a szélén egy méretes színpadon zajlottak az események: itt tartották a Grand Finals e-sport döntőt, ahol a legjobb klánok csaptak össze tankokat kommandírozva, este pedig a buli tetőpontjaként a svéd Sabaton metálzenekar adott tombolós koncertet – ők ráadásul a WoT nagy rajongói, még saját tankot is kaptak a játékban.





Képgaléria: Wargaming Fest 2018

























































HADIGÉPEK UTÁN POGÁNYOK

A nagyjából tizenöt ezres tömegtől elzárva ugyanakkor volt egy sajtótájékoztató is, amelyen a Wargaming munkatársai beszámoltak a 2018-as év eredményeiről, és arról is, hogy mi vár a játékosokra a jövőben. Nagy meglepetésként ugyan senkit nem ért, hogy 2019-ben is új tartalmakkal bővülnek a már évek óta sikeres programok, de kiderült az is, hogy az eddigi sikereiből a cég kellő magabiztosságot merített ahhoz, hogy az egy kaptafára készülő háborús játékok után

egy olyan területre merészkedjen, ahol korábban még nem járt.

A legújabb kísérletük a 2019-ben debütáló Pagan Online, ami a szerb Mad Head Games fejlesztésében készül, műfaját tekintve pedig egy ARPG (akció-szerepjáték), azaz a Diablo-sorozatra emlékeztető, felülnézetes program, ahol különböző hősöket irányítva szállhatunk szembe a különböző pogány mitológiák teremtményeivel, miközben egyre jobb felszerelések és képességek birtokosaivá válunk.

A Pagan Online viszont nemcsak abban tér el a World of Tanks által elindított hadigépes programok sorától, hogy ezúttal fantasy környezetben kell eltérő képességű karaktereket irányítani, hanem abban is, hogy a stúdió a Total War Arena és Master of Orion: Conquer the Starts után ismét megpróbál elszakadni a freemium modelltől, és a hagyományos terjesztésben adják ki a programot, tehát aki szeretne játszani vele, annak mindenképpen fizetni kell – viszont

arról még senki nem beszél, mennyiért fogják kínálni a játékot.

Az egyjátékos és négyfős kooperatív módban is játszható Pagan Online abban hasonlít a WoT-ra, hogy a fejlesztők rendszeresen új tartalmakkal, választható hősökkel, világokkal, küldetésekkel fogják bővíteni az alapprogramot. Ami viszont újabb eltérés az eddig megszokottakhoz képest, hogy ezek a bővítmények teljes egészében csak azok számára lesznek elérhetők, akik hajlandók lesznek fizetni értük.

Az alapjáték tulajdonosai ugyan megkapják a később érkező kiegészítések egy részét, de a kezdő haton túl megjelenő vadiúj karakterek, egyes területek és további tartalmak csak azok számára lesznek elérhetők, akik nem lesznek fukarak rendszeresen invesztálni a programba.





Képgaléria: Pagan Online





































Hogy ez mennyire fog tetszeni a játékosoknak, az egyelőre erősen kérdéses, az viszont kétségtelen, hogy a Wargaming úgy nőtt hatalmasra az elmúlt nyolc évben, hogy egy alapvetően ingyen kínált program telepítését követően elérték, hogy a felhasználók dollármillióknak megfelelő összegeket fizessenek nekik. Ha sikerül olyan végeredményt letenni az asztalra, ami a WoT-hoz hasonlóan képes a monitorok elé szögezni az embereket, akkor ezúttal már lehet, hogy nem lesz szükség az „ingyenes” csalira.

Ráadásul az is a Wargaming malmára hajtja a vizet, hogy a hihetetlenül népszerű Diablo-játékokat tető alá hozó Blizzard jól felbőszítette a rajongótáborát, mikor az idei BlizzConon bejelentették, hogy a patinás széria következő részét okostelefonokra fejlesztik. Az egyelőre PC-exkluzív Pagan Online ilyen szempontból remekül időzített program, ami ügyesen meglovagolhatja a rajongók elégedetlenségét, és könnyen lehet, hogy újabb aranytojást tojó tyúkká válik a Wargaming számára.