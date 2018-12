Hétmillió ember soha meg nem osztott képei szivároghattak ki a Facebooktól

A Facebook pénteken közölte, hogy egy olyan hibát fedeztek fel a Photo API fejlesztői készletben, ami lehetővé tette, hogy 6,8 millió felhasználó olyan képeihez is hozzáférhessenek külső felek, amiket nem tettek közzé sehol. A bug azokat érinti, akik Facebook-fiókkal jelentkeztek be más szolgáltatások mobilappjaiba, és engedélyt adtak a facebookos fotókhoz való hozzáféréshez.

Jó eséllyel akár mi is használhattuk valamelyiket, mivel közel 1500 appon keresztül lehetett kihasználni a rést, 876 különböző fejlesztőtől.

A cég blogposztja szerint azóta javították a hibát, ám vizsgálataik szerint volt olyan külső fél, aki szeptember 13-25. közt visszaélt vele, és az indokoltnál több fotóhoz fért hozzá. Ez érinti a facebookos sztorikat, a piactérre feltöltött fotókat, és azokat a képeket, amiket ugyan feltöltött a felhasználó a Facebook-szerverére, de azt végül nem osztotta meg – mondjuk egy új profilfotót, de még a közzététel előtt megszakította a folyamatot.

A közösségi oldal a jövő hét során elérhetővé teszi a fejlesztők számára azokat az eszközöket, amivel maguk is megvizsgálhatják, hogy a szükségesnél több fotóhoz jutottak-e hozzá, majd azok törlését fogják kérni.

Az érintett felhasználókat külön értesíteni fogják, de már most is elolvasható a figyelmeztetés magyar nyelven ezen a linken, már most ellenőrizhetjük, hogy a mi fiókunk is érintett-e.

A Facebook itt azt javasolja:

“Javasoljuk, hogy jelentkezz be azokba az alkalmazásokba, ahol megosztottad a facebookos fényképeidet, és ellenőrizd, hogy mely fényképekhez van hozzáférésük. Itt olvashatsz bővebben az alkalmazásaid kezeléséről a Facebookon, többek között arról is, mit tehetsz, ha szeretnéd felvenni a kapcsolatot egy alkalmazás fejlesztőjével.”