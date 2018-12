Hátborzongató technológiát védett le a Facebook

Könnyen lehet, hogy a Facebook nemcsak azt fogja tudni a jövőben, hogy éppen hol vagyunk, hanem azt is, hogy később hova szeretnénk menni. A Buzzfeed News szúrta ki, hogy a közösségi óriás levédett egy olyan technológiáról szóló szabadalmat, ami képes megjósolni a felhasználó jövőbeli lehetséges tartózkodási helyét számos faktor, többek közt a korábbi tartózkodási helyek alapján.

Az egyik meghatározó szempont a mintafelállításban a szokások lennének, például ha a felhasználó az edzőterem után mindig jellemzően egy adott étkezdébe megy, akkor nagy a valószínűsége, hogy később is odalátogat. A Facebook emellett más felhasználók mozgáspontjait is felhasználná, főleg azokét, akiknek hasonló a profiljuk: egyező ízlésűek, vagy egy korosztályba tartoznak. A technológia wifit, bluetooth-t, NFC-t és hálózati adatokat is hasznosítana.

Kérdéses, hogy a fejlesztést mikor kezdi el használni a Facebook (ha valóban elkészül), de jól mutatja azon törekvéseket, hogy a felhasználókról gyűjtött információkat minél sokszínűbben szeretnénk elemezni és felhasználni. Mindennek célja persze a hirdetések pontosabb célzása, hiszen ha a közösségi óriás így az egyes reklámok időzítésével is játszani tud, nem csak azzal, hogy melyikeket válogassa ki.