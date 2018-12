Megvan az év játéka

Reggel hat környékén ért véget az idei The Game Awards, a videojáték ipar egyik legnagyobb rendezvénye, ami hasonló az Oscar-díj átadáshoz, hiszen egy több órás show keretében hirdetik ki a nyerteseket, és a díjazottak leleplezése közben a kiadók és a fejlesztők vagy bejelentik a legújabb alkotásaikat, vagy egészen új részleteket árulnak el a készülő játékaikról.

Szokás szerint idén is számos játék versenyzett az elsőségért a különböző kategóriákban, és bár a novemberben megjelent Red Dead Redemption 2 hatalmasat tarolt, a 2018-as év legjobb játéka így is a PlayStation 4-exkluzív God of War lett, amiről mi is elismerően nyilatkoztunk a tesztünkben.

The Game Awards nyertesek listája: