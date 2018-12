Új fordulatot vett a nejlontáskás botrány

Még a hétvégén írtunk arról, hogy a Fallout 76 videojátékot kiadó Bethesda Softwork egy elég kellemetlen botrány közepén találta magát: a posztapokaliptikus videojáték meglehetősen drága, 200 dolláros gyűjtői kiadását egy vászontáskával reklámozták, azonban a vásárlók a marketing anyagokon látható megoldás helyett egy egészen gagyi, filléres nejlontáskát kaptak kézhez.

A cég egyik ügyfélszolgálati munkatársa először azt nyilatkozta, hogy túl drága lett volna legyártani a vászontáskákat, ezért döntöttek a nejlon mellett, majd pár nappal később már az volt a hivatalos álláspont, hogy egyszerűen nem volt nyersanyag az eredetileg hirdetett megoldás elkészítéséhez. Erről persze hamar kiderült, hogy nagy jóindulattal is csúsztatás (de inkább hazugság), hiszen a játékot promótáló influencerek ingyen kaptak olyan hátizsákokat, amik bizony normális vászonból készültek.

A vásárlók pitiáner átejtése végül olyan botránnyá dagadt, hogy az intereneten már olyan portálok is beszámoltak az esetről, akik egyáltalán nem foglalkoznak videojátékokkal, így a Bethesda végül visszavonulót fújt, és hétfőn a Twitteren jelentették be, hogy mindenkinek kiküldik az eredetileg hirdetett vászontáskát, csak január 31-ig jelentkezni kell a cég által megadott linken.

We are finalizing manufacturing plans for replacement canvas bags for the Fallout 76: Power Armor Edition. If you purchased the CE, please visit https://t.co/S5ClEZuQrx and submit a ticket by Jan. 31, 2019. We’ll arrange to send you a replacement as soon as the bags are ready.

— Bethesda Support (@BethesdaSupport) December 3, 2018