Újabb Google-szolgáltatás szűnik meg

A Google az utóbbi időben egyre több szolgáltatásában próbálja elérhetővé tenni a mesterséges intelligenciával megtámogatott gyorsválasz funkciót, ezt először a Gmailben vezették be. A fejlesztés lényege, hogy amikor a felhasználók egy üzenetre válaszolnának, a rendszer magától kínál fel lehetőségeket a beérkezett levél kontextusától függően, ami megkönnyíti a gyors levelezést.

A keresőóriás idén februárban elindította a Reply nevű appot is kísérleti jelleggel, ami lehetővé teszi, hogy külsős szolgáltatásokban is használható legyen a funkció, így Slacken, Hangoutsban, vagy a Messengerben. A fejlesztés finoman szólva sem futott be nagy karriert: a Google bejelentette, hogy az appot megszüntetik. A cég közleménye szerint a teszt véget ért, és mindig is kísérleti appnak szánták a Reply-t.

A következő pár hónapban ugyan még használható lesz az alkalmazás, de a hátralévő időben a felhasználók bugokra és kevésbé pontos ajánlásokra is számíthatnak. A Reply tesztelése során szerzett tapasztalatokat más Google-appok fejlesztése során kamatoztatják, például a Gmailben.

Bezárják a Google+-t A nem túl sikeres közösségi oldal felhasználói elől elhallgattak egy adatvédelmi hibát, mert féltek a következményektől.

A cég szeptemberben jelentette be, hogy az Inbox nevű levelezőklienstől is megválik, amit még 2014-ben indítottak el kísérleti jelleggel, 2019 márciusában végleg búcsút intenek neki. A héten derült ki az is, hogy akár félmillió Google+ felhasználói fiókot érinthetett egy szoftverhiba, aminek köszönhetően külső fejlesztők férhettek hozzá olyan adataikhoz, amit nem tettek nyilvánossá. A keresőcég ezért a nem túl sikeres közösségi oldalt is lelövi.