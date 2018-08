Komoly pénzhez juthatnak a hétvégi mészárlás áldozatai

Vasárnap lövöldözés történt az EA Games Madden Championship Series videojáték-versenyén, ahol két játékos (a 28 éves Taylor “SpotmePlzzz” Robertson, valamint a 22 éves Elijah “Trueboy” Clayton) életét vesztette, az elkövető David Katz pedig öngyilkos lett. A szervező Electronic Arts hétfő este hivatalos közleményt adott ki, amiben kijelentette, hogy elmaradnak annak a modulnak a következő elődöntői, amin a tragédia történt: így a Madden Classic következő három eseményére nem kerül sor.

“Mindannyiunkat nagyon megrendített, ami Jacksonville-ben történt” – olvasható az EA vezérigazgatójának, Andrew Wilsonnak a közleményében. „Ez az első alkalom, hogy a szervezet ilyesmivel áll szemben, és úgy gondolom, hogy a játékos közösségnek is most kell először ilyen mértékű tragédiával szembenéznie. Kérlek, támogassátok egymást ebben a nehéz időszakban.”

Most pedig azt is bejelentették, hogy az Electronic Arts egymillió dollárt, azaz nagyjából 280 millió forintot adományoz az áldozatok családjának és a sérülteknek, és másokat is arra biztat, hogy adakozzanak azoknak, akik átélték ezt a tragédiát. “Annyi embertől hallottuk, hogy szívesen segítenének és adakoznának, és azt is, hogy ez a horrorisztikus történés nem még jobban összekovácsol majd minket” – írta az EA. “Már nagyon sokakkal együtt dolgozunk, hogy megvalósíthassuk az adakozást.”

A vállalat a hozzájárulás mellett egy livestreamet is indít az áldozatok emlékére, aminek hamarosan bejelentik a pontos időpontját, valamint azt is, miképp lehet adakozni a lövöldözés sérültjeinek.

Fot