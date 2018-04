Leesik az állunk az új Pókembertől

Még Heydrich hulláját is megtaláltuk Prágában

Pókember már a Marvel filmes univerzumának része, szerepelt az Amerika Kapitány: Polgárháború-ban, aztán saját filmet kapott Pókember: Hazatérés címmel, és természetesen ott lesz a Bosszúállók: Végtelen Háború-ban is, ami április végén kerül a mozikba. A népszerű hős azonban nemcsak a gyöngyvásznon bukkan fel idén, de egy videojátékban is, ahol természetesen ő lesz a főszereplő.

A Marvel’s Spider-Man című programról korábban már láttunk ígéretes videókat, viszont még csak nagyon keveseknek adatott meg a lehetőség, hogy kipróbálják a készülő játékot. Ezen kevesek közé tartozik a GameInformer nevű videojáték magazin szerkesztősége, hiszen a nyomtatott verzió áprilisi címlapsztorija az új Pókember, és a megjelenés kapcsán az újság még egy promóvideót is készített, amiben számtalan olyan jelenet kapott helyet a játékból, amit korábban még nem láthattunk.

A nyúlfarknyi előzetes alapján az idén megjelenő Spider-Man nem csupán jól néz ki, de a játékmenettel sem lesz gond, és ha mindez még nem lenne elég, akkor megbízható forrásból tudjuk, hogy a God of War-hoz és a Detroit: Become Human-hez hasonlóan ez a játék is magyar felirattal kerül a hazai boltok polcaira – az egyetlen apró gond, hogy hivatalos megjelenési dátumot még mindig nem ismerünk.

Igazán jó Pókemberes videojáték utoljára 2008-ban készült (Spider-Man: Web of Shadow), és az eddig látottak alapján nagyon úgy tűnik, hogy idén ismét kapunk egyet. Műfaját tekintve egy nyitott világú akciójátékot kapunk, amiben a 23 éves Peter Parkert irányíthatjuk, aki már nem kezdő, hiszen

a sztori szerint már nyolc éve tevékenykedik szuperhősként.

Főszereplőnk eddig sosem látott, egyedi kosztümben pompázik, irányítható lesz az újságíróként dolgozó Mary Jane, fel fog bukkanni az ifjú Pókember, Miles Morales, és külön örömhír, hogy a történet megírásában közreműködött a The Amazing Spider-Man képregényekért felelős Dan Slott is.