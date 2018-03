Még Heydrich hulláját is megtaláltuk Prágában

Tavaly novemberben jelent meg a Call of Duty legutóbbi része, a WWII, ami ismét a II. világháborúba kalauzolta a játékosokat. A belső nézetes lövöldéhez időközben megérkezett az első letölthető tartalom, a Resistance névre keresztelt kiegészítő is, amiről a kipróbálását követően bátran állítjuk, hogy még élvezetesebbé varázsolja az eddig is jól teljesítő többjátékos részt.

Már több mint négy hónapja, hogy PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra megjelent a Call of Duty aktuális része, amiről a novemberi tesztünkben azt írtuk, hogy nincs olyan jó, mint a legendás második rész, és nem taglóz le annyira, mint az első Modern Warfare, de alapvetően egy jól összerakott játék. Single player élményben sokkal többet nyújt, mint a 2016-os, szedett-vedett Battlefield I, multiban pedig csont nélkül biztosítja, hogy vígan ellegyünk vele az ősszel menetrendszerűen érkező következő epizód megjelenéséig. Nem hiába vártunk a II. világháborús Call of Dutyra Visszatértünk a múltba, és ha nem is tökéletes, azért az új rész nem okoz csalódást. A Call of Duty WWII online játszható többszereplős módja tényleg kiválóan sikerült, még hónapokkal a premier után is rendszeresen elővesszük esténként vagy hétvégén, ugyanakkor a folyamatos fejlődés, a különböző osztályok, a megannyi játékmód, a megnyitható cuccok és a játékon belül különleges események ellenére mostanra eljött az a pont, mikor az ember már valami komolyabb újdonságra vágyik. Ezzel persze tökéletesen tisztában vannak az alkotók (Sledgehammer Games) és a kiadó (Activision) is, így január végén PlayStation 4-re, majd március elején PC-re és Xbox One-ra is megérkezett a 4490 forintért kínált Resistance DLC, ami új pályákkal és más extrákkal bővítette az alapjátékot. KÖZÉPPONTBAN AZ ELLENÁLLÁS A csomag tartalma három hagyományos pálya (Occupation, Valkyrie és Anthropoid), amik a legtöbb multiplayer módban kipróbálhatók, továbbá egy külön térkép az összetettebb műveletekre koncentráló War játékmódhoz, illetve érkezett egy újabb nagyszerű fejezet a hihetetlenül népszerű Zombie Mode-hoz, ahol értelemszerűen most is náci élőhalottakkal kell felvenni a harcot. A kiegészítő ugyanakkor nem véletlenül kapta az Ellenállás (Resistance) címet, hiszen a Szövetségesek oldalán játszva (a szerepet véletlenszerűen osztja ránk a játék) az európai ellenállás szereplőinek bőrébe bújva Prágában (Anthropoid), Párizsban (Occupation) és Hitler híres főhadiszállásánál, a Farkasveremnél (Valkyrie) szállhatunk szembe a nácikkal. Persze a játékmenet semmit nem változik, ha a németek oldalára oszt be a rendszer, de az ember alapvetően jobban örül, ha francia vagy csehszlovák felkelőként eredhet a megszállók nyomába. Habár ez abszolút egyéni preferencia kérdése, a csomag legjobban sikerült pályája a Prágában játszódó Anthropoid, ami ezúttal nem csupán egy helyszín a lövöldözéshez, de történelmi mementó is, hiszen Reinhard Heydrich meggyilkolását követően akciózunk a cseh főváros utcáin, és a területet bejárva még az SS tiszt letakart hullájára is rábukkanhatunk egy kilyuggatott korabeli autó mellett. Az Anthroipoid persze nemcsak azért kifejezetten izgalmas és érdekes helyszín, mert olyan területen harcolhatunk, ahol jó eséllyel már sokan jártunk, és közel van hozzánk, de azért is, mert a három friss Resistance térkép közül ez biztosítja a legváltozatosabb lehetőségeket: a remekül felépített terepen sunyi mesterlövészként és folyton mozgó shotgunos pusztítóként is bárki megtalálhatja a számításait. A Párizsban játszódó Occupation – ami egy korábbi Modern Warfare 3 térkép felújított változata – a közelharcnak nem annyira kedvez, cserébe elég nagy, és tényleg gyönyörűen néz ki, még Eifell-tornyot is kapunk, míg a Valkyrie ennek az ellentéte: bunkeres, szűk helyszínekkel operáló terület, ahol hatalmas mészárlást lehet végezni jól elhelyezett gránátokkal, és időben előkapott shotgunokkal, viszont sokak bánatára a snipereknek itt már kevésbé terem babér. MEGÉRI AZ ÁRÁT Ugyan már az új pályák is kellő változatosságot és újdonságot biztosítanak, kiismeri és betanulni őket minimum napok kérdése, de ezek mellé megkapjuk még az Operation Intecept küldetést a War Mode-on belül, ahol a játékmódhoz híven nem pusztán az ellenfél ledurrantása a feladat, de ellenállóként konkrét feladatokat kell végrehajtanunk (foglyok kiszabadítása, kommunikációs eszközök elpusztítása, egy tank elkötése), míg a németek bőrében ugyanezt kell megakadályozni. A játék ezen része továbbra is kifejezetten összetett és tartalmas szórakozás, az új küldetés pedig most igazi felüdülés a hagyományos Team Deathmatch vagy éppen Kill Confirmed ütközetek után. Végezetül nem szabad megfeledkezni a Zombie módhoz érkezett új helyszínről sem, a minden korábbinál félelmetesebb The Darkest Shore-ról, ahol halálos ködben araszolva kell harcolnunk az életünkért a végeláthatatlan seregekben érkező élőhalottakkal szemben. A rajongók szinte biztos, hogy imádni fogják a program ezen részét, nemcsak a kifejezetten hosszúra nyúló játékidő miatt, de azért is, mert ezúttal lehetőség adódik egy kiváló, körfűrész-szerű fegyver összeállítására is, ami kiváló szerszám a zombik ellen. Habár a játékosok sokszor szoktak lázadni az alapprogram mellé járó DLC-k miatt, az új Call of Duty esetében nem érheti szó a ház elejét, ugyanis nagyjából 4500 forintért tényleg jelentős tartalmat kapunk, ami hosszan képes kitolni a játék élettartamát – és itt most nemcsak a friss pályákra és küldetésekre gondolunk, de a letölthető tartalommal érkező új, a harcok során megnyitható fegyverekre és ruhákra is. A Resistance abszolút megéri az árát, egészen új élettel tölti meg a négy hónapja kiadott eredeti programot, és tényleg remek vétel lehet azok számára, akik a jövőben is tervezik, hogy minden héten, vagy akár minden nap leülnek pár online meccs erejéig a Call of Duty: WWII elé.

