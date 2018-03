Ne hagyja ki ezt remek játékot, hiszen ingyen adják

Az elmúlt fél évben szinte minden hétre jutott valamilyen PC-s videojáték, amihez ingyen hozzá lehetett jutni, és nincs ez másképp most sem, hiszen a Humble Bundle oldalán most nagyjából két kattintással egyetlen fillér kifizetése nélkül be lehet zsákolni a kiváló Spec Ops: The Line-t, ami egy akciódús, nem egyszer brutális, és emellett kifejezetten elgondolkodtató külső nézetes lövöldözős játék.

A 2012-ben kiadott program sztorija szerint egy három tagú Delta Force osztag behatol a homokvihar által részben megsemmisített és evakuált Dubaiba, esetleges túlélők után kutatva, viszont egy csatatér kellős közepén találják magukat, ahol amerikai katonák lövik a helyieket, míg a villanyoszlopokról egyenruhás hullák lógnak. Hőseink kezdetben megpróbálnak igazságot tenni, idővel azonban nemcsak a szereplők, de a játékos számára is elmosódnak a határok a valóság és az őrület között.

Ahhoz, hogy egy peták elköltése nélkül miénk lehessen a játék, kell egy szintén ingyenes Humble Bundle regisztráció, illetve egy Steam-fiók, ugyanis a szolgáltatás az igénylési folyamat végén egy olyan kóddal ajándékozza meg a felhasználót, amit csak a Steam webáruházában lehet beváltani.