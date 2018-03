Éllovasból sereghajtó lesz a Microsoft

Ahogy arról február elején mi is beszámoltunk, az Xbox-konzolokat gyártó Microsoft helyzete nem túl rózsás a játékpiacon, hiszen a cég legnagyobb konkurenciájának számító Sony majdnem kétszer annyi PlayStation 4-et értékesített, mint amennyi Xbox One elkelt a 2013-as megjelenése óta, ráadásul a Wii U-val korábban hatalmasat bukó Nintendo is kiválóan teljesített 2017-ben, míg az MS-en az sem segített jelentősen, hogy kiadták a valaha készült legerősebb játékgépet az Xbox One X képében.

Habár 2017-ben a japán vállalat még nem tudta lekörözni a Microsoft bevételeit, az IHS Markit elemzése alapján ez 2018-ban változni fog, és a korábban éllovas redmondi cég visszacsúszik a háromszereplős konzolverseny utolsó helyére. A tavalyi adatok szerint a Microsoft nagyjából 10 milliárd dollárt hasított ki a konzolpiaci tortából a hardverek, játékok és szolgáltatások értékesítésével, míg a Nintendo eredménye 8 milliárd dollár, ami főleg a Nintendo Switch konzolnak, az újra kiadott SNES-nek és a még mindig jól muzsikáló 3DS kézikonzoloknak köszönhető.

Az IHS Market elemzése alapján a japán cég 2018-ban növelni fogja az eredményeit 11 milliárd dollárra, míg a Microsoft várhatóan visszaesik 9 milliárdra, ezzel átadva a második helyet a Nintendónak. Az első helyen jelenleg a Sony-féle PlayStation áll, ők nagyjából 20 milliárdot kaszáltak 2017-ben, és bár visszaesés itt is várható 2018-ban, az elsőbbség ennek ellenére is megmarad.

Ahogy azt február elején megírtuk, a 2013-as megjelenése óta a PlayStation 4 konzolból 70 milliónál is több fogyott, míg az ugyanezen évben kiadott Xbox One még csak 35 millió környékén jár, illetve a mindössze egyéves Nintendo Switch már nagyjából 14 millió értékesített példánnyal büszkélkedhet. Ez ugyan még a fele sincs az Xbox One számainak, de ha a gép népszerűsége nem csökken, akkor egyáltalán nincs kizárva, hogy a Nintendo hibrid gépe záros határidőn belül beéri a Microsoft masináját.

A redmondi cég tavaly ősszel jelentette meg az Xbox One továbbfejlesztett verzióját, a hardver szempontjából legerősebb jelenlegi konzolt, az Xbox One X-et, de az eladásokat ez sem növelte jelentősen. Ez főleg arra vezethető vissza, hogy a Microsoft gépére nagyon kevés igazán ütős exkluzív játék jelenik meg, miközben a konkurencia eladásait olyan címek erősítik, mint a Switches Legend of Zelda: Breath of the Wild és a Super Mario Odyssey vagy a PS4-es Horizon Zero Dawn.

A helyzet ezen a téren 2018-ban sem tűnik sokkal rózsásabbnak, így a Microsoft nemrégiben kétségbeesett lépésre szánta el magát: bejelentették, hogy az Xbox One-exkluzív játékok a megjelenés napján már a havi 2500 forintos Xbox Game Pass szolgáltatás keretében is elérhetők lesznek.

Hogy ez döntés javít-e az Xbox One eladásain, az csak az elkövetkezendő hónapokban fog kiderülni, de az kétségtelen, hogy a lépéssel a játékosok csak jól jártak, és nem elképzelhetetlen, hogy a Microsoft ezzel felgyorsította a Netflixhez hasonló videojátékos előfizetéses rendszerek gyorsabb elterjedését.