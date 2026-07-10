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Szórakozás

Molnár Áron elmondta, mit gondol a Fidesz csütörtöki tüntetéséről és Orbán Viktor távolmaradásáról

Molnár Áron
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 10. 11:49
Molnár Áron
Varga Jennifer / 24.hu

Molnár Áron közösségi oldalán írta le, hogy mit gondol a csütörtök esti fideszes tüntetésről. Mint ismert, a Fidesz–KDNP „Stop Önkény!” címmel szervezett tüntetést a Sándor-palota elé a 17. Alaptörvény-módosítás ellen és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett. Orbán Viktor nem szólalt fel vagy tűnt fel a tüntetésen, hiába osztotta meg a demonstrációról szóló felhívást többször is az elmúlt napokban. A rendezvény fő szónoka Áder János volt köztársasági elnök volt.

Molnár bejegyzését azzal kezdte, hogy az elmúlt nyolc évben, mióta közélettel foglalkozik, nagyjából 15–20 tüntetés megszervezésében vállalt szerepet. Mint írta, ezek között volt sikeres, kudarcos, tanulságos, csodálatos. „De voltak kihagyhatatlan összetevők: a szívünk, a lelkünk és mi” – jelentette ki, majd így folytatta:

Hogy történhet meg az, hogy Orbán, a Fidesz vezetője, a kurdarcos fideszes választási eredmény fő okozója, az ember, aki 16 évig volt miniszterelnöke az országnak, a csávó, aki a saját facebook-oldalán is hirdette a fideszes tüntetést, nem megy el? Milyen üzenet ez a politikai táborodnak? A pártodnak? A szavazóidnak?

Ez után George W. Bush korábbi amerikai elnökről osztott meg egy történetet: „2001. szeptember 11-én a World Trade Center romjain Bush elnök egy megafonba beszélt az emberekhez. Az egyik jelenlevő azt kiabálta: »Nem halljuk!«, mire Bush azt válaszolta, hogy »De én hallak téged, és nemsokára az egész világ hallani fog minket!« Egy beszólásból politikai hasznot kovácsolt azzal, hogy megragadta a pillanatot”.

Ugyanígy elhangzott a »Nem halljuk!« a Fidesz tüntetésén is, mire Áder János volt köztársasági elnök annyit mondott, hogy biológiailag nem tud hangosabban beszélni, amúgy is legszívesebben horgászna a tüntetés helyett, és megkérdezte, hogy nem unják-e még a beszédét. Elmondom, hogy én mit unok: a fideszes hülyeségeket. Hogy az önkény ellen harsognak 16 év Fidesz-önkény után, idegen érdekek kiszolgálásáról hadoválnak, miközben Putyin seggét nyalták a fideszes politikusok éveken keresztül, a hazugságokat kérik számon, miközben a saját választóikat csapták be folyamatosan, és emiatt szenvedtek történelmi vereséget.

„És, ha már hazugság: a pár ezer ember nem harmincezer. Ne hazudjatok magatoknak” – olvasható a posztban, amelyet Molnár azzal zár: velük is megesett, hogy ötezer ember vett részt egy ötórás tüntetésükön. „Levontuk a tanulságot, mentünk tovább. Ilyen kis dolgokon múlik ám a változás. Én azzal kezdeném, hogy szembenézek a valósággal. Hajrá.”

Orbán távolmaradásának okáról Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást:

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