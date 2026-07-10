Kiderült, miért nem volt ott Orbán Viktor a Fidesz tüntetésén

Orbán Viktor nem szólalt vagy tűnt fel a Fidesz csütörtöki tüntetésén, hiába osztotta meg a demonstrációról szóló felhívást többször is az elmúlt napokban. A Telex szerette volna megtudni, miért maradt távol a kormányfő, majd habár az esemény előtt nem, azt követően választ is kaptak.

Elvitte volna a fókuszt

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a lapnak azt írta:

Beszéltem vele az esemény előtt és után is erről. Azért nem jött el a tüntetésre, mert azt szerette volna, hogyha az a köztársasági elnökről szól, vagyis magáról az ügyről. Hiszen ha megjelent volna, akkor óhatatlanul elvitte volna a fókuszt a résztvevők és az újságírók körében is, tudjuk, tapasztaltuk, hogy szokott ez lenni. De eljön hamarosan az ő fellépésének is az ideje.

Áder János volt a fő szónok

A Fidesz–KDNP „Stop Önkény!” címmel szervezett tüntetést csütörtök este a Sándor-palota elé a 17. Alaptörvény-módosítás ellen és Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett. A demonstráció során Havasi Bertalan, Szűcs Gábor, Osztie Zoltán és más egykori kormánypárti szereplők is felszólaltak, miközben a szervezők Sulyok Tamás melletti kiállásra szólítottak fel. A rendezvény fő szónoka Áder János volt köztársasági elnök volt, aki az államfő eltávolítására irányuló törekvéseket alkotmányellenesnek nevezte.

A tüntetésről készült videónkat itt tekinthetik meg: