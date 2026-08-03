Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról

Újabb kisbolygó kapta meg egy híres magyar nevét: ezúttal Presser Gábor részesülhetett ebben a megtiszteltetésben a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) hivatalos közleménye alapján. Az adatot Kiss László csillagász szúrta ki, aki saját Facebook-oldalára mindjárt ki is posztolta azt.

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Az IAU közleménye a következőképp fogalmaz Presserről:

Presser Gábor (1948-) magyar zeneszerző, zongorista és énekes. A legjelentősebb magyar zenekarok között jegyzett Omega és a Locomotiv GT együttesek kulcsfigurája, a Vígszínház zenei vezetője, a magyar könnyűzene egyik legfontosabb alakja.

Több égitest is magyar művészek nevét viseli

A 591396 Presser nevezetű kisbolygót Sárneczky Krisztián magyar csillagász figyelte meg először még 2013 augusztusában a Piszkéstetői Obszervatóriumból. A csillagász – aki már több kisbolygó és szupernóva felfedezésével is büszkélkedhet – rendszeresen nevezi el felfedezéseit a magyar kultúra meghatározó alakjairól.

Ahogy azt lapunk is közölte, Sárneczky idén már két elismert magyar művészről is nevezett el égitesteket: két frissen felfedezett kisbolygó Krasznahorkai László és Tarr Béla neveit viseli február óta. De szintén a csillagásznak köszönhetően van már Jókai Mórról, Arany Jánosról, és Ganz Ábrahámról is elnevezett égitest.