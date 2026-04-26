Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 04. 26. 20:50
T. Danny váltja Curtis a Megasztár zsűrijében – derült ki a TV2 videójából.

Marics Peti és Herceg Erika marad az új Megasztár-évadban is, ám a zsűri két új taggal is bővül: korábban már eldőlt, hogy Tóth Gabi helyét Dallos Bogi veszi át, T. Danny-vel pedig most kialakult a végleges felállás. A Megasztár kilencedik évada 2026 őszén veszi kezdetét.

T. Danny, azaz polgári nevén Telegdy Dániel először szerepel tévés tehetségkutató műsorban. A róla készült dokumentumfilm-sorozat első részét 2025. áprilisában mutatták be, melyben a rapper drogügyeiről is vall.

