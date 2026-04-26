Ráthonyi-Palácsik Tímea: Nem férek hozzá annyi pénzhez, hogy ezt úgy tudjam élvezni, ahogy gondolják az emberek

A Friderikusz Talkshow vendége volt Ráthonyi-Palácsik Tímea, aki hosszú idő után tért vissza a képernyőkre. A kampányidőszak végén még politikai tartalmakat is közzétevő sztár az egykori férjéről, Andy Vajnáról is beszélt, írja a Blikk.

Hogyha valaki nem ismer, azt gondolná, hogy érdekből mentem hozzá, de a mi kapcsolatunk annyira különleges volt, és nemcsak az együtt töltött pillanatok voltak nagyon bensőségesek és meghatóak, hanem ő egy inspiráló erő volt számomra, egy tanító, akire felnéztem, és borzasztóan szerettem. Szerintem az apukámmal való kapcsolatomból, illetve az előző párkapcsolatomból adódóan egy biztos bástyához akartam rohanni, és az ő biztonságát kerestem, amit nyújtott.

Az örökségével kapcsolatban azt mondja, mikor Vajna meghalt, nem tudta, mit kellene csinálnia, hiszen temérdek cég maradt vezető nélkül.

Igazából semmit nem tudtam, és nem is folytam bele ezekbe az ügyekbe. Felhívtam Andy egyik legjobb barátját, aki két ügyvédet ajánlott, akik segítettek kicsit helyretenni a dolgokat, és elmagyarázták az ő ügyeinek működését. Sokan próbáltak (kiforgatni az örökségből – a szekr.), ez egy nagyon bonyolult és végeláthatatlan dolog volt, de igen, megtapasztaltam az embereknek azt a nagyon mély kapzsiságát, amivel még soha nem találkoztam életemben.

