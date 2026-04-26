andy vajnaráthonyi-palácsik tímeafriderikusz talkshow
Szórakozás

Ráthonyi-Palácsik Tímea: Nem férek hozzá annyi pénzhez, hogy ezt úgy tudjam élvezni, ahogy gondolják az emberek

admin Besenyei Balázs
2026. 04. 26. 08:00

A Friderikusz Talkshow vendége volt Ráthonyi-Palácsik Tímea, aki hosszú idő után tért vissza a képernyőkre. A kampányidőszak végén még politikai tartalmakat is közzétevő sztár az egykori férjéről, Andy Vajnáról is beszélt, írja a Blikk.

Hogyha valaki nem ismer, azt gondolná, hogy érdekből mentem hozzá, de a mi kapcsolatunk annyira különleges volt, és nemcsak az együtt töltött pillanatok voltak nagyon bensőségesek és meghatóak, hanem ő egy inspiráló erő volt számomra, egy tanító, akire felnéztem, és borzasztóan szerettem. Szerintem az apukámmal való kapcsolatomból, illetve az előző párkapcsolatomból adódóan egy biztos bástyához akartam rohanni, és az ő biztonságát kerestem, amit nyújtott.

Az örökségével kapcsolatban azt mondja, mikor Vajna meghalt, nem tudta, mit kellene csinálnia, hiszen temérdek cég maradt vezető nélkül.

Igazából semmit nem tudtam, és nem is folytam bele ezekbe az ügyekbe. Felhívtam Andy egyik legjobb barátját, aki két ügyvédet ajánlott, akik segítettek kicsit helyretenni a dolgokat, és elmagyarázták az ő ügyeinek működését. Sokan próbáltak (kiforgatni az örökségből – a szekr.), ez egy nagyon bonyolult és végeláthatatlan dolog volt, de igen, megtapasztaltam az embereknek azt a nagyon mély kapzsiságát, amivel még soha nem találkoztam életemben.

Hozzáteszi:

Nagyon nagy felelősség, egyfajta függetlenség is, és többet tudok segíteni másoknak, viszont nem férek hozzá annyi pénzhez, hogy ezt úgy tudjam élvezni, ahogy gondolják az emberek. Egy vagyonkezelőnél van. Minden döntés közös, és közösnek kell lennie. Ha ők valamivel nem értenek egyet, akkor azt nem tudom megvalósítani.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik