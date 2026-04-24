„Magamat is megleptem ezzel a döntésemmel” – ByeAlex elárulta, miért vállalta el újra az X-Faktort

Az RTL csütörtökön bejelentette az idei X-Faktor mentorcsapatát, melybe meglepetésszerűen, két évad kihagyás után visszatér ByeAlex, akinek korábban négy versenyzője is megnyerte a tehetségkutatót.

Hát, igen, magam sem számítottam arra, hogy vissza fogok térni az X-Faktorba, amikor pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy – ahogy mondják – a csúcson hagyom abba. Akkor teljesen úgy éreztem, hogy kiégtem, és nem tudok már ehhez a dologhoz érdemben semmit hozzátenni. Aztán magamat is megleptem ezzel a döntésemmel most

– mondta el közösségi oldalára feltöltött videójában az énekes, akinek a Csillag Születik nyári forgatása hozta meg újra a kedvét a zsűrizéshez.

Már akkor éreztem, hogy nagyon hiányzik a tévézés meg a stáb, meg amúgy a Lacinak [Gáspár Laci, az X-Faktor másik mentora – a szerk.] a hülyeségei is, és többször beszélgettünk a műsor producerével, akivel nagyon jó barátok vagyunk, hogy mit gondolok az X-Faktorról. Meg amúgy nézegettem is néha azért, hogy mi történik nélkülem a műsorban. Aztán idővel megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne, hogyha ismét kipróbálnám, hogy akkor tudok-e valamit mégis hozzátenni ehhez a műsorhoz

– fejtette ki ByeAlex, hozzátéve: hiányzott neki a tehetségkutató hangulata és hogy új tehetségeket fedezzen fel. Ráadásul mióta szingli lett, sokkal több a szabadideje.

Ezt gondolja ByeAlex a többi mentorról

Elmondása szerint számára továbbra is a tehetségek felkutatása és mentorálása a legfontosabb. Éppen ezért minden érdeklődőt jelentkezésre buzdított, biztosítva őket, hogy ő mindenféle zenére nyitott – kivéve a mulatósra.

Mentortársairól, azaz Gáspár Laciról, Majkáról és a vadiúj női mentorról, Solére-ről is beszélt:

Azt gondolom, hogy ez egy izgalmas négyes lesz: a Lacit imádom; Majkával még nem volt lehetőségem együtt dolgozni, de amúgy nagyon respektálom a csávót; a Solére-re pedig kíváncsi vagyok, hogy milyen női mentor lesz, mert én néhányszor találkoztam vele, és tökös csajnak tűnik. Azt hiszem, lesznek viták, és izgalmas X-Faktort fogunk készíteni. Remélem, hogy a legjobb tudásom szerint fogom a munkámat végezni, és megtaláljuk a tehetségeket ismét az országban.



