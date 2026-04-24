byealexx-faktor
Szórakozás

„Magamat is megleptem ezzel a döntésemmel” – ByeAlex elárulta, miért vállalta el újra az X-Faktort

admin Csontos Kata
2026. 04. 24. 12:17
Korábban kiégés miatt hagyta ott a tehetségkutatót. Az új mentorcsapatról is megosztotta a véleményét.

Az RTL csütörtökön bejelentette az idei X-Faktor mentorcsapatát, melybe meglepetésszerűen, két évad kihagyás után visszatér ByeAlex, akinek korábban négy versenyzője is megnyerte a tehetségkutatót.

Hát, igen, magam sem számítottam arra, hogy vissza fogok térni az X-Faktorba, amikor pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy – ahogy mondják – a csúcson hagyom abba. Akkor teljesen úgy éreztem, hogy kiégtem, és nem tudok már ehhez a dologhoz érdemben semmit hozzátenni. Aztán magamat is megleptem ezzel a döntésemmel most

– mondta el közösségi oldalára feltöltött videójában az énekes, akinek a Csillag Születik nyári forgatása hozta meg újra a kedvét a zsűrizéshez.

Már akkor éreztem, hogy nagyon hiányzik a tévézés meg a stáb, meg amúgy a Lacinak [Gáspár Laci, az X-Faktor másik mentora – a szerk.] a hülyeségei is, és többször beszélgettünk a műsor producerével, akivel nagyon jó barátok vagyunk, hogy mit gondolok az X-Faktorról. Meg amúgy nézegettem is néha azért, hogy mi történik nélkülem a műsorban. Aztán idővel megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne, hogyha ismét kipróbálnám, hogy akkor tudok-e valamit mégis hozzátenni ehhez a műsorhoz

– fejtette ki ByeAlex, hozzátéve: hiányzott neki a tehetségkutató hangulata és hogy új tehetségeket fedezzen fel. Ráadásul mióta szingli lett, sokkal több a szabadideje.

Ezt gondolja ByeAlex a többi mentorról

Elmondása szerint számára továbbra is a tehetségek felkutatása és mentorálása a legfontosabb. Éppen ezért minden érdeklődőt jelentkezésre buzdított, biztosítva őket, hogy ő mindenféle zenére nyitott – kivéve a mulatósra.

Mentortársairól, azaz Gáspár Laciról, Majkáról és a vadiúj női mentorról, Solére-ről is beszélt:

Azt gondolom, hogy ez egy izgalmas négyes lesz: a Lacit imádom; Majkával még nem volt lehetőségem együtt dolgozni, de amúgy nagyon respektálom a csávót; a Solére-re pedig kíváncsi vagyok, hogy milyen női mentor lesz, mert én néhányszor találkoztam vele, és tökös csajnak tűnik. Azt hiszem, lesznek viták, és izgalmas X-Faktort fogunk készíteni. Remélem, hogy a legjobb tudásom szerint fogom a munkámat végezni, és megtaláljuk a tehetségeket ismét az országban.


Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Pénzbüntetést szabhatnak ki Curtisre, amiért megütött egy szurkolót egy tavalyi januári teremtornán
Videón, ahogy a karmester véletlenül kiveri a szólista kezéből a több százmilliós hegedűt
Tóth Verát is felkérték propagandavideók gyártására, azt mondja, „baromi sok pénzt” fizettek volna neki érte
X-Faktor: bemutatták az új mentorcsapatot
Vitézy Dávid
Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik