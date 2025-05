ByeAlex a Csillag Születikben tér vissza a zsűriszékbe

Az RTL néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti lesznek az új évaddal jelentkező Csillag Születik műsorvezetői. A csatorna nemrég a Fókuszban leplezte le, hogy a tehetségkutató

Az énekes korábban hat évadon át volt az X-Faktor ítésze, mentoráltjai négy alkalommal nyerték meg a showműsort, ezzel ő lett a tehetségkutató magyar történetének legeredményesebb mentora. Bevallása szerint az X-Faktor egyáltalán nem hiányzott neki, a tévézés azonban igen.

– fogalmazott a riportban az énekes.

Várom is ezt a kihívást, mert azért énekeseket értékelni, zsűrizni meg mentorálni, az már nekem easy, én abba teljes mértékben belefáradtam tulajdonképpen. Szerintem ki is maxoltam. Azt is éreztem, hogy őszintén, ki kíváncsi a ByeAlexre az X-Faktorban? Már én sem voltam kíváncsi magamra. De remélem, hogy itt szeretni fognak, és azt is remélem, hogy olyan műsort tudunk csinálni, ami leválik az X-Faktorról.