Négy és fél év után szakított ByeAlex és barátnője, Jamina – a hírt az énekes közölte a közösségi oldalán.

Az elmúlt évben, egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból meg, sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt

– írta.

ByeAlex elárulta, hogy mivel cicájuk, Szilvus, eredetileg Jamina macskája volt, ezért már a volt barátnőjével él. Az énekes hangsúlyozta, Jamina és Szilvus is mindig számíthatnak rá.

A kapcsolatunk nagyon jó volt. hangos szóváltás sem volt ránk jellemző, rengeteget nevettünk, sosem sírtunk, és megbecsültük egymást; de van, hogy menni kell.

– posztolta ByeAlex.

Az énekes azt írta, most új inspirációkat keres, és a “macskás kalandok is folytatódni fognak”, miután leülepednek benne a történtek.

Ennél több részletet nem akart megosztani a nyilvánossággal.

Titeket pedig kérlek, ne sajnáljátok mindezt, hiszen tudom, hogy sokan kedveltetek minket együtt. az élet ilyen, és olykor csavarni kell rajta egyet. «haladás mindig vihart kavar»

– zárta posztját.

Az énekes később egy másik posztban hangsúlyozta, nem a drogbotránya miatt szakítottak Jaminával.