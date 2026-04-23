X-Faktor: bemutatták az új mentorcsapatot

A csütörtöki Fókuszban bejelentették a 2026-os X-Faktor mentorait. Az már napokkal korábban kiderült, hogy a tavalyi csapatból ketten távoznak: Tóth Andi és Valkusz Milán.

Gáspár Laci viszont marad – neki ez lesz a kilencedik évad, amiben szerepel. A mentorpult másik végén ismét Majka foglal majd helyet.

Gáspár Laci azt mondta, ő is megkérdezné magától: nem unod még ezt? A pénzért csinálod? De erre az a válasza, hogy imádja a műsort, és amúgy is ragaszkodó típus. Eddig egyszer nyert általa mentorált csapat: 2017-ben Ricco & Claudia.

Az X-Faktor új mentora

Majkának Hajós András adott tippet a Hei Hetes castingján, ki lehetne az új női mentor. Ő nem más, mint

Szigeti Zsófia, művésznevén Solére.

Az énekesnő éppen aznap tervezett kiköltözni Ausztriába, amikor Majka felhívta és megkérdezte, mit csinál aznap.

Solére a Fókuszban elmondta magáról, a civil életében művészekkel, énekesekkel dolgozik együtt: felkészíti őket a stúdiózásra, segít nekik dalt, szöveget írni, technikai tudást ad át nekik. Mivel nagyon élvezi ezt a munkát, mindig vágyott arra, hogy egy tehetségkutatóban dolgozhasson.

Egy régi mentor visszatér

A legnagyobb dobást a végére hagyták: mint kiderült,

visszatér az X-Faktor legsikeresebb mentora: ByeAlex.

Versenyzői zsinórban négy egymást követő évadban győztek. ByeAlex a csúcson döntött úgy, hogy nem lesz többé mentor, mert úgy érezte, kiégett. Aztán 2025-ben beült a Csillag Születik zsűrijébe, ahol megérezte, hogy hiányzik neki a mentorkodás.

Kicserélődtek Lacin kívül teljesen a mentorok, és ennek már teljesen más kémiája lesz most. Az, hogy együtt dolgozhatok Majkával, nekem egy felpörgető dolog

– árulta el az énekes.