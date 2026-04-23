Szórakozás

X-Faktor: bemutatták az új mentorcsapatot

admin Csontos Kata
2026. 04. 23. 19:08
Majka és Gáspár Laci maradnak, hozzájuk két új mentor csatlakozik.

A csütörtöki Fókuszban bejelentették a 2026-os X-Faktor mentorait. Az már napokkal korábban kiderült, hogy a tavalyi csapatból ketten távoznakTóth Andi és Valkusz Milán.

Gáspár Laci viszont marad – neki ez lesz a kilencedik évad, amiben szerepel. A mentorpult másik végén ismét Majka foglal majd helyet.

Gáspár Laci azt mondta, ő is megkérdezné magától: nem unod még ezt? A pénzért csinálod? De erre az a válasza, hogy imádja a műsort, és amúgy is ragaszkodó típus. Eddig egyszer nyert általa mentorált csapat: 2017-ben Ricco & Claudia.

Az X-Faktor új mentora

Majkának Hajós András adott tippet a Hei Hetes castingján, ki lehetne az új női mentor. Ő nem más, mint

Szigeti Zsófia, művésznevén Solére.

Az énekesnő éppen aznap tervezett kiköltözni Ausztriába, amikor Majka felhívta és megkérdezte, mit csinál aznap.

Solére a Fókuszban elmondta magáról, a civil életében művészekkel, énekesekkel dolgozik együtt: felkészíti őket a stúdiózásra, segít nekik dalt, szöveget írni, technikai tudást ad át nekik. Mivel nagyon élvezi ezt a munkát, mindig vágyott arra, hogy egy tehetségkutatóban dolgozhasson.

Az énekesnővel 2023-ban jelent meg interjú a 24.hu-n.

Egy régi mentor visszatér

A legnagyobb dobást a végére hagyták: mint kiderült,

visszatér az X-Faktor legsikeresebb mentora: ByeAlex.

Versenyzői zsinórban négy egymást követő évadban győztek. ByeAlex a csúcson döntött úgy, hogy nem lesz többé mentor, mert úgy érezte, kiégett. Aztán 2025-ben beült a Csillag Születik zsűrijébe, ahol megérezte, hogy hiányzik neki a mentorkodás.

Kicserélődtek Lacin kívül teljesen a mentorok, és ennek már teljesen más kémiája lesz most. Az, hogy együtt dolgozhatok Majkával, nekem egy felpörgető dolog

– árulta el az énekes.

Solére: Legyek én a hetvenötödik európai, aki szar kiejtéssel próbál betörni a brit piacra?
Szigeti Zsófi, vagy ahogy művésznevén ismerik, Solére az egyik legizgalmasabb női előadó manapság idehaza. Interjúnkban arról mesélt, miért költözött vissza Magyarországra, miben látja Azahriah sikerét, és hogyan került az arca a Times Square-re.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik