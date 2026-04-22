Egyedi Dior pelenkában került címlapra Rihanna hét hónapos kislánya

Rihanna és párja, A$AP Rocky tavaly szeptemberben adták hírül, hogy megszületett a harmadik közös gyerekük, egy kislány, aki a Rocki Irish Mayers nevet kapta.

Az énekesnő nemrég a W Magazine címlapján mutatta meg hét hónapos kislányát, aki számára a fotózásra

egy egyedi Dior pelenkát és fejdíszt is készítettek.



A zenészek 2022 májusában lettek szülők, ekkor született meg RZA nevű kisfiuk, akit öccse, Riot Rose a következő év augusztusában követett.

A házukra lőttek

A család múlt hónapban veszélybe került, miután egy nő lövéseket adott le az énekesnő Beverly Hills-i otthonára. Az illetőt nem sokkal később elkapták, életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat. A támadási kísérlet során szerencsére senki sem sérült meg.