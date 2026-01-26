a nagy duettgáspár beagesztesi pankacurtis
A Nagy Duett: Liptai Claudia lánya, Curtis és Gáspár Bea is szerepelni fognak a műsorban

admin Grósz Petra
2026. 01. 26. 12:40
A házigazda szerepet ezúttal is Till Attila és Liptai Claudia töltik be.

A TV2 nemrég tudatta, hogy február 15-én debütál A Nagy Duett nyolcadik évada. Mint ismeretes, a zsűri megújul: Szabó Zsófi és Hajós András távoznak a stábból, helyüket Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna veszi át Kasza Tibi és Horváth Tomi mellett.

Egy trió is versenybe száll idén

A műsornak idén 10 csapat vág neki, 9 duó és egy trió:

  • Curtis és Barnai Judit,
  • Vastag Csaba és Domján Evelin,
  • Kovács Áron és Gesztesi Panka,
  • Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás,
  • Tolvai Reni és Lakatos Laci,
  • Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbert,
  • Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó,
  • Galambos Lajcsi és Stana Alexandra,
  • Peter Srámek és Gáspár Bea,
  • illetve a Bódi-fivérek, Hunor és Megyer, valamint Péterffy Lili Lelle.
A műsor online műsorvezetője idén a Dancing with the Stars sztárja, Lissák Laura lesz, aki az élő show-k előtt és alatt is exkluzív interjúkat készít a versenyzőkkel, a zsűrivel és a műsorvezetőkkel.

Hajós András saját döntéséből távozott

Hajós András január közepén közel kétórás interjút adott KözTér YouTube-csatornáján, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy saját elhatározásából nem tér vissza A Nagy Duett 2026-os évadában, mert szerinte a tavalyi együttműködés nem sikerült jól.

