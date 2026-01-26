A Nagy Duett: Liptai Claudia lánya, Curtis és Gáspár Bea is szerepelni fognak a műsorban

A TV2 nemrég tudatta, hogy február 15-én debütál A Nagy Duett nyolcadik évada. Mint ismeretes, a zsűri megújul: Szabó Zsófi és Hajós András távoznak a stábból, helyüket Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna veszi át Kasza Tibi és Horváth Tomi mellett.
Egy trió is versenybe száll idén
A műsornak idén 10 csapat vág neki, 9 duó és egy trió:
- Curtis és Barnai Judit,
- Vastag Csaba és Domján Evelin,
- Kovács Áron és Gesztesi Panka,
- Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás,
- Tolvai Reni és Lakatos Laci,
- Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbert,
- Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó,
- Galambos Lajcsi és Stana Alexandra,
- Peter Srámek és Gáspár Bea,
- illetve a Bódi-fivérek, Hunor és Megyer, valamint Péterffy Lili Lelle.
A műsor online műsorvezetője idén a Dancing with the Stars sztárja, Lissák Laura lesz, aki az élő show-k előtt és alatt is exkluzív interjúkat készít a versenyzőkkel, a zsűrivel és a műsorvezetőkkel.
Hajós András saját döntéséből távozott
Hajós András január közepén közel kétórás interjút adott KözTér YouTube-csatornáján, ahol egyebek mellett arról is beszélt, hogy saját elhatározásából nem tér vissza A Nagy Duett 2026-os évadában, mert szerinte a tavalyi együttműködés nem sikerült jól.