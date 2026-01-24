schobert norbiorbán viktorsrí lanka
Schóbert Norbi megkérdezte egy hotel tulajdonosát Srí Lankán, tudja-e, kicsoda Orbán Viktor

2026. 01. 24. 10:00
„Ő a legjobb miniszterelnök, aki valaha Magyarországnak volt” – jelentette ki a Srí Lanka-i férfi.

Tavaly az ünnepek előtt nagyobb cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a kormányzati narratíva beépült a celebek és influenszerek tartalmaiba. Több ilyen jellegű posztot tett közzé például a Schóbert házaspár is, Schóbert Norbinak év elején Srí Lankán is az jutott eszébe, mekkora biztonságban érzi magát Magyarországon, mert nincsenek terroristák, amit meg is osztott követőivel. A fitneszguru nemrég ismét egy Srí Lankán készült videót posztolt a közösségi oldalára, melynek láttán több követője is nemtetszését fejezte ki az irányába.

A felvételen Schóbert arról kérdezi a hotelük tulajdonosát, tudja-e, ki Orbán Viktor, a férfi pedig igennel felel, majd hosszan ki is fejti, mit gondol a magyar miniszterelnökről.

A férfi hosszan méltatta Orbánt

Ő a legjobb miniszterelnök, aki valaha Magyarországnak volt. Egy becsületes ember, tetszik az Európáról alkotott víziója. Azt gondolom, hogy véget vet annak a sok ostobaságnak, ami most az országban zajlik. Kedveljük egymást, én barna vagyok, te fehét, és mégsincs probléma. Jó és okos embereink vannak világszerte

– mondta a hoteltulajdonos eredetileg angol nyelven, amit Schóbert meg is köszönt neki.

 

