Előkerült egy felvétel, ami nem sokkal Jákli Mónika halálos balesete előtt készült

Jákli Mónika szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer autójával letért az útról, nagy sebességgel a fák közé csapódott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt.

A baleset körülményeit azóta is vizsgálják, a szlovák polgárőrség például Facebookon tette közzé felhívását, amelyben olyan személy(ek) jelentkezését várják, akinek térfigyelő-, kapu- vagy egyéb kamerája van a 63-as főút mentén az alábbi szakaszon: Nagymegyer–Bogya–Tany–Őrsújfalu, illetve Alistál–Albár–Hegyéte.

A Blikk azt írja, hogy a felhívás Jákli balesetével áll összefüggésben. Az influenszer a 63-as főútról hajtott le a Nagymegyer előtti nagydűri letérőnél, majd a fák közé repült, ahol a luxusautója több darabra szakadt, ő pedig kizuhant a járműből.

Folyamatban van a nyomozás

A kamerafelvételekkel a hatóságok a baleset előzményeit kívánják tisztázni.

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett

– idézi a lap Zlatica Antalovát, a Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivőjét.

A rendőrség addig nem adhat bővebb tájékoztatást, amíg a szakértői vizsgálatok befejeződnek.

Gyanús körülmények

A baleset óta eltelt napokban több kérdés is felmerült, például, hogy Jákli miért haladt nagy sebességgel hajnali négy óra előtt Nagymegyer, illetve Komárom irányába, mikor értesülések szerint az éjszakát is utóbbi városban töltötte a vőlegényénél.

A Blikk beszámolója szerint az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látszik, hogy a balesetet megelőző órában áthaladt volna a falun, ami arra utalhat, hogy megfordult a 63-ason, vagy az ekecsi útról tért vissza Alistál végén. Felmerült az is, hogy gyors haladása oka esetleg üldözés lehetett, ám ezt egyelőre nem erősítik meg hiteles információk.

Különös az is, hogy egyes források szerint Jákli az időjárási körülményekhez képest (-10 fok körül volt aznap hajnalban) alulöltözött volt, kabátja alatt csak egy cicanadrágot és egy hálóinget vagy köpenyt viselt.

Jákli Mónika korábbi élettársa és kislányának édeasapja, Boráros Gábor is jelezte már, hogy válaszokat szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy mi történt a balesetkor. Péntek reggeli videójában azt mondta,

Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok, és még mindig hátravan az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem.

Nyilvánosságra került egy videó

A Paraméter hozzájutott egy felvételhez, melyet pénteken közzétett, és hétfő hajnalban, nagyjából 35–45 perccel a baleset előtt készült. Ez alapján a később balesetező Mercedes hajnali 3 óra 9 perckor Komárom felől érkezett meg Nagymegyerre, behajtott a város közepén található körforgalomba, majd a 63-as úton, Alistál irányába elhagyta a várost.

Az előkerült felvételeken nincs jele, hogy Jáklit üldözték volna, ugyanis a videón normális tempóban halad az autó.

A felvétel alapján elmondható, hogy Jákli Komárom felől jött, majd vélhetően valahol a nagydűri letérő és Alistál között megfordult. A kamerafelvétel és a baleset között eltelt kb. háromnegyed óra, azonban az Alistálig vezető utat a portál szerint 8–10 perc alatt meg lehet tenni, a baleset helyszíne pedig mindössze 3–5 percnyire van az említett községtől.

A tűzoltók és a mentők 3:53-kor kapták a riasztást a balesethez. A Paraméter egy a tűzoltók és mentők munkáját jól ismerő forrása szerint a riasztás előtt legfeljebb 10–15 perccel történhetett a baleset. Így van egy nagyjából 15–20 percnyi időintervallum, amelyben Jákli feltehetően megállt valahol.

Jákli balesete után a vőlegénye ezt posztolta: