jákli mónika
Szórakozás

Előkerült egy felvétel, ami nem sokkal Jákli Mónika halálos balesete előtt készült

Jákli Mónika a a Nyerő Párosban, 2023-ban.
Ágota Csaba / RTL
Jákli Mónika a a Nyerő Párosban.
admin Csontos Kata
2026. 01. 23. 14:27
Jákli Mónika a a Nyerő Párosban, 2023-ban.
Ágota Csaba / RTL
Jákli Mónika a a Nyerő Párosban.
Van néhány megválaszolatlan kérdés még, a hatóságok további kamerafelvételeket keresnek, hogy tisztázni tudják, mi történt.

Jákli Mónika szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer autójával letért az útról, nagy sebességgel a fák közé csapódott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt.

A baleset körülményeit azóta is vizsgálják, a szlovák polgárőrség például Facebookon tette közzé felhívását, amelyben olyan személy(ek) jelentkezését várják, akinek térfigyelő-, kapu- vagy egyéb kamerája van a 63-as főút mentén az alábbi szakaszon: Nagymegyer–Bogya–Tany–Őrsújfalu, illetve Alistál–Albár–Hegyéte.

A Blikk azt írja, hogy a felhívás Jákli balesetével áll összefüggésben. Az influenszer a 63-as főútról hajtott le a Nagymegyer előtti nagydűri letérőnél, majd a fák közé repült, ahol a luxusautója több darabra szakadt, ő pedig kizuhant a járműből.

Folyamatban van a nyomozás

A kamerafelvételekkel a hatóságok a baleset előzményeit kívánják tisztázni.

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett

– idézi a lap Zlatica Antalovát, a Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivőjét.

A rendőrség addig nem adhat bővebb tájékoztatást, amíg a szakértői vizsgálatok befejeződnek.

Gyanús körülmények

A baleset óta eltelt napokban több kérdés is felmerült, például, hogy Jákli miért haladt nagy sebességgel hajnali négy óra előtt Nagymegyer, illetve Komárom irányába, mikor értesülések szerint az éjszakát is utóbbi városban töltötte a vőlegényénél.

A Blikk beszámolója szerint az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látszik, hogy a balesetet megelőző órában áthaladt volna a falun, ami arra utalhat, hogy megfordult a 63-ason, vagy az ekecsi útról tért vissza Alistál végén. Felmerült az is, hogy gyors haladása oka esetleg üldözés lehetett, ám ezt egyelőre nem erősítik meg hiteles információk.

Különös az is, hogy egyes források szerint Jákli az időjárási körülményekhez képest (-10 fok körül volt aznap hajnalban) alulöltözött volt, kabátja alatt csak egy cicanadrágot és egy hálóinget vagy köpenyt viselt.

Jákli Mónika korábbi élettársa és kislányának édeasapja, Boráros Gábor is jelezte már, hogy válaszokat szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy mi történt a balesetkor. Péntek reggeli videójában azt mondta,

Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok, és még mindig hátravan az a feladat is, hogy Zorával ezt valahogy közöljem.

Nyilvánosságra került egy videó

A Paraméter hozzájutott egy felvételhez, melyet pénteken közzétett, és hétfő hajnalban, nagyjából 35–45 perccel a baleset előtt készült. Ez alapján a később balesetező Mercedes hajnali 3 óra 9 perckor Komárom felől érkezett meg Nagymegyerre, behajtott a város közepén található körforgalomba, majd a 63-as úton, Alistál irányába elhagyta a várost.

Az előkerült felvételeken nincs jele, hogy Jáklit üldözték volna, ugyanis a videón normális tempóban halad az autó.

A felvétel alapján elmondható, hogy Jákli Komárom felől jött, majd vélhetően valahol a nagydűri letérő és Alistál között megfordult. A kamerafelvétel és a baleset között eltelt kb. háromnegyed óra, azonban az Alistálig vezető utat a portál szerint 8–10 perc alatt meg lehet tenni, a baleset helyszíne pedig mindössze 3–5 percnyire van az említett községtől.

A tűzoltók és a mentők 3:53-kor kapták a riasztást a balesethez. A Paraméter egy a tűzoltók és mentők munkáját jól ismerő forrása szerint a riasztás előtt legfeljebb 10–15 perccel történhetett a baleset. Így van egy nagyjából 15–20 percnyi időintervallum, amelyben Jákli feltehetően megállt valahol.

Jákli balesete után a vőlegénye ezt posztolta:

Kapcsolódó
Jákli Mónika
Ezt posztolta Jákli Mónika vőlegénye a halálos autóbaleset után
Együtt tervezték a jövőt.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Puszilkodós, összebújós videót posztolt Stohl Andrással A Nagy Ő egyik szereplője
„Még mindig vannak kérdések, amik tisztázatlanok” – Boráros Gábor a könnyeivel küzdve üzent követőinek
Varga Ádám és menyasszonya felbontották jegyességüket
Friss hírek érkeztek Fenyő Miklósról: így van most az énekes
Januári rezsistop: az energetikai szakértő nem hiszi el, hogy senki nem fizet többet a nagy hideg miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik