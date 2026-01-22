Boráros Gábor: A kislányom folyton kérdezgeti, „hol van anya, mikor jön már?”

Szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer egy fának hajtott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt. A rendőrség tájékoztatása szerint egy Mercedes-Benz S 580 személygépkocsival balesetezett, de ennél több hivatalos információ egyelőre nem ismert.

Boráros Gábor – Jákli korábbi párja, akivel egy közös kislányuk született, Zora – a Blikknek adott interjút.

Folyamatosan kérdezgeti, hogy »hol van anya, mikor jön már anya?« Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt sem tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségét kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani. Az nem kérdés, hogy a kislányom ezentúl velem él, hiszen én vagyok az édesapja. Szerencsére van egy párom, Dóra, aki mellettem van, ahogyan az egész családom is. Azt is nagyon fontos elmondanom, hogy azt szeretném, ha Mónika családja, édesanyja és a testvére is szerepet játszanának Zora életében. A bátyjával is jó viszonyban vagyok, neki is van egy lánya, őket is bármikor szívesen látom, ahogy Mónika anyukáját is. Ezt neki el is mondtam, de érthető módon ő most nagyon rossz állapotban van, lehet, hogy nem is emlékszik arra, hogy erről beszéltünk.

Azt mondja, válaszokat szeretne kapni, mi történt a balesetkor.

Az elmondások szerint Komáromból tartott Dunaszerdahelyre, de akkor hogy lehet az, hogy a baleset nyomai és ezeket én is láttam, hiszen voltam kint a helyszínen, arra utalnak, hogy éppen Dunaszerdahely irányából Komárom fele történt, nem pedig fordítva. Teljesen érthetetlen, hogy miért van így… Ha valóban menekült Komáromból a barátjától, akivel én egyébként sosem találkoztam, de tudtam, hogy hullámzó a kapcsolatuk, akkor hogy lehet, hogy az ellenkező irányból történt a tragédia

– morfondírozott a sportoló.

Jákli az RTL-en lett celeb

Jákli és Boráros a szakításukat megelőzően szerepeltek a Nyerő Páros 2023-as évadában, ahol a harmadik helyig jutottak. A műsorban elárulták, hogy a gyerekük születése után négy hónapig külön voltak, Jákli ugyanis a szülőszobán tudta meg, hogy Boráros hűtlen volt hozzá. 2024-ben aztán végleg különváltak, tavaly pedig az Exek csatájában is megfordultak, a műsort azonban végül egy ponton feladták, az influenszer ugyanis szeretett volna hazamenni a kislányához.

Jákli vőlegénye ezt posztolta a tragédiát követően: