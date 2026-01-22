Ezt posztolta Jákli Mónika vőlegénye a halálos autóbaleset után

Szerda hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Jákli Mónika a szlovákiai Nagymegyer és Alistál között. A 31 éves influenszer egy fának hajtott, és sérüléseinek következtében a kórházba szállítás közben elhunyt.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy Mercedes-Benz S 580 személygépkocsival balesetezett, de ennél több hivatalos információ egyelőre nem ismert. Korábbi párja, Boráros Gábor elmondása szerint Jákli a luxusautók bérbeadásával és eladásával foglalkozó vőlegényétől kapta ezt az autót. A férfi csütörtök kora reggel cége Instagram-oldalán osztott meg megemlékező bejegyzést, egy fekete-fehér kép kíséretében.

A szívemben örökké élni fogsz.

Te voltál az álmom amely valóra vált.

Menyasszonyom voltál, a lelkem társa, akivel a jövőt terveztem – és bár az idő túl hamar elválasztott minket, a szeretetünk erősebb minden határnál.

Hiányod elmondhatatlanul fájj, mégis hálás vagyok minden pillanatért, amit veled tölthettem.

Mosolyod, hangod, érintésed örökre velem marad.

Nem búcsúzom el tőled, mert a szerelem nem múlik el – csak átalakul emlékké, amely vezet és vigyáz rám.

Nyugodj békében, drága szerelmem.

Mindörökké a szívemben élsz. 🕊️

Boráros Gábor a baleset napján kilátogatott a tragédia helyszínére, és nyilatkozott is.